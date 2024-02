Lamentable desunión en el campo leonés

Creado: Actualizado:

El campo leonés llega lamentablemente desunido a la tractorada oficial convocada para este viernes por las organizaciones agrarias, en una encrucijada en la que todo el sector debería exhibir músculo y caminar en la misma dirección. La nueva Plataforma en Defensa del Campo Leonés (Decaleón), que ya suma un millar de adhesiones, esgrime como argumentos para no sumarse a la movilización que no ha sido escuchada por los sindicatos y que no se le ha invitado a asistir, algo que hicieron ayer mismo las opas en su rueda de prensa. Es cierto que el movimiento espontáneo de protestas ha crecido por encima de las expectativas —recordemos la gran tractorada del 3 de febrero con más de 1.500 vehículos en las carreteras—y que su auge es sintomático de que algo no va bien en la representación del sector, pero, aunque se caiga en lo obvio, si no hay unión, no hay fuerza. Y no hay que olvidar que aún no se ha conseguido nada.