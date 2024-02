La Agencia Espacial, un proceso de varios años

Creado: Actualizado:

La Agencia Espacial Española da sus primeros pasos en Sevilla, y se esfuerza en reclutar a los profesionales que desde los distintos ámbitos darán forma al proyecto a cuya sede optó también León. No está siendo fácil. En un encuentro reciente los responsables de la agencia reconocieron que estaban formado su plantilla, y que no es sencillo atraer el talento ni siquiera a la capital hispalense (qué hubiera pasado con León) desde Madrid. Pero además se trata de una estructura muy compleja cuyo proceso completo de puesta en marcha llevará años, reconocen. De momento comienzan a trabajar con la intención de poner en marcha los primeros programas. Y se encuentran con un problema tan generalizado como urgente de resolver: necesitan más ingenieros especializados en el ámbito espacial de los que encuentran. Si la agencia no llegó a León, quizá los alumnos de Vegazana tengan allí un futuro. Luego queda la parte siempre más difícil: retener ese talento.