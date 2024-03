Creado: Actualizado:

J avier Arias, nuestro gran crooner leonés, cumplirá mañana uno de sus sueños: tocar con una gran banda de cuerdas. Lo hará en Burgos, con 30 músicos. Cantar un dúo con su admirado Sinatra ya le llegará, y le deseamos que sea dentro de muchísimo. Arias es uno de esos regalos que los cielos terrenales nos regalan muy de vez en cuando. Interpretará temas del viejo ojos azules , pero también de Dean Martin, Crosby, Sammy Davis Jr., entre otros héroes suyos y nuestros. Lo hará con la Big Band Burgos, que dirige Samuel R. Martín, aunque esta vez la responsabilidad la asume el leonés Mario Morla. Las cuerdas han sido preparadas por David Franco y estarán también los leoneses que integran El camino. ¿Por qué digo que Arias es un raro regalo de los cielos terrenales? Porque canta de verdad, no solo chapotea la letra. Y toca la trompeta. Entiende porque estudia. Y además lo siente, porque lo lleva en el corazón. Puedes conversar un largo rato con él acerca del «tempo» más apropiado para una balada, sobre de por qué Tom Jones canta un tema mejor que Elvis, o al revés. Cuando algo contiene arte hay detrás un logro técnico, incluso en lo aparentemente más sencillo. Arias se estudia en profundidad los temas, para que luego nos suenen vivos, pero también por respeto a los músicos. Trabajar en serio es uno de los disfrutes de la inspiración.

Ah, las canciones; ellas conocen nuestra historia, porque estaban ahí. Arias, también conocido como Doctor Bogarde, es un leonés de Las Vegas, podríamos decir. Canta y cuenta viejas canciones eternas. Tiene mucho humor sobre el escenario y fuera de él. Pronuncia muy buen inglés, porque para soltar «etrañers in de jai» está la ducha, y no todas.

Sí, el gran logro artístico, en cualquier disciplina, tiene detrás siempre reflexión previa técnica, aunque luego no sea lo primordial ni haya necesidad de hablar de ello con petulancia. Voces de oro se llamaba un programa que veía uno en aquella televisión en blanco y negro, donde salían los mejores crooners . Posiblemente, Javier Arias aún no había nacido de aquellas y no importa, pues renaces cada vez que haces lo que amas. ¿Entienden por qué les digo que es un regalo de los cielos terrenales? Y quizá también del otro.