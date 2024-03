No sin máscara, ¡a cara descubierta!

Creado: Actualizado:

N unca me motivó, al menos de forma especial, disfrazarme «de algo» por los carnavales, allá cuando el control del régimen dictatorial pasado y la iglesia de la mano, más que otra cosa, lo de ambos era imponer condiciones y restricciones.

Lo manifestado en la entrada, a modo de reflexión personal en connotación con los antruejos leoneses, actualmente en amplia recuperación etnográfica, dista no mucho del tema máscaras, tan antiguas como la propia identidad leonesa, eje de hoy. Y sobre todo porque surgió ante la lectura de una noticia, ligada a lo autonómico que tanto nos constriñe, y que cada día acrecienta más la percepción de la difícil interrelación Valladolid, dado su agobiante proceder centralizador, y las provincias leonesas, de modo muy especial con la de León.

La noticia: «La Universidad de Valladolid formará a nuevos artesanos que confeccionen máscaras. La zamorana Pilar Panero, (Cátedra de Estudios sobre la Tradición, UVa) lidera el proyecto europeo MASKS, sobre las mascaradas tradicionales…». Y lo enfoca en Castilla y León.

Esta zamorana de Sayago, cuyos méritos para nada cuestiono, y menos aún que se aprestara a ocupar la Cátedra sobre Estudios de la Tradición en la Universidad de Valladolid, la recuerdo aquí por el tema que trato y en razón de su nacencia leonesa, aunque ignoro si ella así se considera, lo cual vendría en apoyo o detracción de lo que voy a expresar,

Desde 2020 se habla en León concretamente en Velilla de la Reina, y en la rehabilitada iglesia de San Pelayo, (s. XVI) para crear un espacio museístico de la Máscara Ibérica, en torno al tradicional antruejo leonés. Fue decisivo el empeño del Ayuntamiento de Cimanes del Tejar y de la Diputación leonesa mediante el ILC. El ruinoso edificio era propiedad del obispado leonés.

Además, tienen entablados acuerdos con Bragança para crear rutas turísticas que darían otra dimensión. Y en el año 2022 al espacio ya no eclesial se le cita como Museo Transfronterizo de la Máscara Ibérica, y acoge el I Congreso de las Mascaradas Leonesas. Anunciaban: Habrá exposiciones, sencillamente puntuales. Pero aún no hay proyecto definitivo de musealización.

En julio /agosto 2023 tiene lugar el II Congreso, tratando de dar más profundidad al antruejo leonés. El presidente de la asociación de toros y guirrios dejó bien puntualizado que se hablará de las máscaras y de su elaboración. Y ese es el tema que yo trato de enlazar con el trabajo o proyecto de la profesora zamorana que nos cuenta el empeño de formar artesanos desde la UVa. El prurito universitario vallisoletano, o el de centralización política en los dominios castellanos, son, para los leoneses, malos compañeros de camino.

Puede que pecando bastante de ingenuo, ampliado por desconocer los entresijos y procedimientos interuniversitarios, si es que existen en esta Comunidad, pregunto si con la ULE tuvo algún contacto al respecto la profesora. O con las asociaciones o federaciones de mascaradas, que funcionan de modo especial en León, provincia. Y ello porque entre sus explicaciones no he encontrado de forma directa la alusión explícita a León, a la Región Leonesa, en tanto habla del Oeste, y de Galicia y de Extremadura…, Huelva, vamos que casi está señalando territorio del que fue Reino de León, sin citarlo

Un aviso, una voz de alerta, podía haber abierto un rumbo, digamos paralelo, para no decir concomitante, a su proyecto. Y no sólo por razón de paisanaje, que también, sino por los valores culturales leoneses, que mucho me temo estén tratando de manejar como propios englobados con los castellanos, según hacer político de los dirigentes del ente autonómico, que siempre han tratado de centralizar, hasta los etéreos sentimientos leoneses. ¡¡¡Ella no lo sé!!!

Para la musealización, dice la actual alcaldesa de Cimanes del Tejar, que no cuentan con presupuesto; «apela a la Diputación y a la Junta autonómica», siendo ésta una ubre nada galactófora con León, ¡a tiempo y desinteresadamente creo que nada alcance!, si en Valladolid, como creo, buscan otros afianzamientos.

No sabemos, y puede que ni siquiera intentemos, los leoneses, aprender a captar dineros europeos por ejemplo, tirando de iniciativa propia, para vivificar asuntos propios nuestros, y no sólo los culturales, que nos permitan tener un nombre regional conocido en la CE, vivir y triunfar como leoneses, también más allá de lo lúdico y tradicional en la faceta asociada económico social.

Y de intentarlo, no estaríamos exentos de la zancadilla que desde el centro del poder nos pudieran poner, como viene siendo costumbre, ante cualquier movimiento en el sentido citado, para que nada llevemos, o en nada destaquemos, si es que con tal cosa les superamos en algo.

Por supuesto, más allá de intentar recaudar dinero en aquellas administraciones que lo manejan, que también, y teniendo un proyecto sólido de lo que se pretende, puede ser útil buscar colaboradores o información en otros Ayuntamientos que hayan hecho actuaciones similares, entidades privadas destinadas a la promoción cultural, ONGs y Fundaciones, con las que poder contar para alcanzar los objetivos propuestos.

Con relación a lo de proyecto sólido, el de musealización, sin duda bienintencionado, para no ir por libre y sí dar pasos firmes en la buena dirección, una consulta, por ejemplo, al director del Museo de León, Luis Grau, la entendería como oportuna y esclarecedora.

Se ha de ir en la dirección correcta, con afianzada brújula, y sin perder de vista los manejos autonómicos. El Patrimonio leonés, en todas sus manifestaciones, nos incumbe a todos su protección. La inoperancia o dejarlo languidecer es grave falta, incluso para los que nos consideramos sencillamente pueblo.