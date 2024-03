Mi beata España

Publicado por CORNADA DE LOBO GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

Viéndose las afluencias que excita lo procesional en Semana Santa y que hasta inventan cofradías y desfiles en sitios donde jamás hubo tal, diríase que la católica España ha vuelto a ser beata por decreto y a cornetazo limpio con tambor patibulario y tentefirme, enyugadas ahí administraciones públicas en quebranto flagrante de su naturaleza aconfesional y apoquinando dineros y medios junto a una obscena ostentación ¿piadosa? de políticos y cargos llamándolo fenómeno social y realidad cultural para aliviarse culpas. «No hay fe para tanta cofradía», dice El Roto. Ha de saberse, además, que católico no quiere decir necesariamente cristiano; y menos si se viola la doctrina de Jesús: C uando oréis, no seáis como los fariseos hipócritas, raza de víboras, que les gusta anunciarse con trompetas en sus limosnas, ponerse en pie en las sinagogas y rezar en las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa .

¿Se añora quizá una España sacramental y nacional-católica bajo palio?, ¿es esta nación tan creyente alardeando en túnica lo que después olvida?... y si sólo el 52% del país se dice católico y, de estos, sólo un 17% practicante, ¿cómo explicar el creciente folklore nazareno de las últimas décadas, aunque ya remite y lamentan las cofradías la falta de braceros para tantos pasos que acabarán con ruedas?, ¿quizá por estrenarse ahí la mujer en lo que histórica y originalmente fue coto rudamente masculino y llegar ellas en fulgor o tentadas por el «¿dónde va Vicenta?»?, ¿es por tenerlo como patrimonio étnico-espiritual y, además, seña identitaria y regional que lleva a la banda cofrade a tocar el « Todos somos de León », jódete Pucela, o colar ahí el himno nacional tan preceptivo durante la consagración en las misas solemnes del franquismo, si es que no van de yanquis o yonquis militaristas tronando marchas de Westpoint? Y la otra mitad de España que no es católica o creyente ¿cómo se toma tanto alarde ruidoso y tanta calle privatizada?... Pues no se irrita, no se burla ni estorba, tolera... o pasa. Y eso se llama civilidad, que no es poco.