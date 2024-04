La maldición

Publicado por CORNADA DE LOBO GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

Más pesó en los cielos la lágrima labradora que la llantina papona. Mucho más conmovió a la dolorosa Virgen de la Cueva la sed de los campos que el hambre de raso y de corneta. Más quiso Dios el agua que da vida que el vino en vena que da en sangre. Esta vez la nube borracha se tendió como un velo rasgado en maldición sobre la España que hace duelo-fiesta de la muerte. Y se hizo sudario gris sobre la jaleada fe en colorines que con dolor hueco se da golpes en el pecho haciéndolo tambor. Clamaron al cielo y no les oyó. Volvió el eternamente enojado no queriendo escuchar el ¡perdona a tu pueblo! ni su contricción de pega y pegatina en cucurucho con tararís que te vi y figureos revolados: toma penitencia si dices querer hacerla. « ¿Quién al dolor -por qué- lo hizo tan lento? », se lamentó en verso Montesinos.

Agua va. Agua vino. Aguas vendrán.Con una dana que debió llamarse Jordán hay que bautizarse antes de proclamarse ¿qué?... El agua purifica y vivifica. Malo si la pidió estos días el vino del tasquero abarrotao. Agua venga, empero, ¡agua!, que la limonada- tanta limonada, cada cual de su puta madre- invita a la resaca o la cirrosis; y el rebujito turistón, otro tanto. Pero aquel sevillí, ayuno de madrugás, dolido en su interruptus sin saeta con orgasmo, no quiso ver que los embalses andaluces recrecieron un 26% su debilidad para que en su botijo de verano no haya sólo lodo seco y alacrán de tapa. Cieguito de pasión sigue ese pisha en su estación impenitente mientras guarda en naftalina su disfraz de costalero, jambo de fe carbonera que no verá nunca en las nubes su redención... porque le falta un riego. Pero ahora la Pascua Florida -regina coeli laetare- podrá arder en flores y en el surco empapado rebrota la esperanza agricultora, la fe del azadón, la resurrección de las cosechas. ¿Hay mayor milagro que una primavera? Gratis la mandan los cielos sin que nadie revestido les rezara para ello. Arrodíllate, gañán urbano, reconoce que en tu poca fe también van envueltas tus culpas y las penas que el Altísimo te tenga reservadas. Acata y purga.