Golazo de humor

Creado: Actualizado:

Cuando un madridista se casa con una culé..,. ¿de qué equipo de fútbol es su descendencia? El sabio Salomón contestaría: «del Atleti». Pues en nuestra casa han predominado los genes de ella. Madre e hijo son del Barça. ¡Horror!, habrá exclamado allá arriba don Santiago Bernabéu. Sí, pero hay cosas peores. Además, creo en la rehabilitación, ya verán la luz. Mientras, les acabo de regalar el libro Messi. Nacido Extraterrestre (Planeta), el último trabajo del dibujante y humorista gráfico argentino Rep, de quien tengo como uno de los tesoros de mi biblioteca su Quijote ilustrado, en edición de José Manuel Lucía. No hay que ser Aristóteles para deducir que no es del Real Madrid, pero en su libro hay un difícil logro, reservado solo a los grandes: magia. Como hay que tener amigos hasta en el infierno, he conseguido que les dedicase el ejemplar. Nobleza madridista obliga. El libro no es solo la obra de un admirador, nace del corazón y lo disfrutas sea cual sea tu equipo, incluso si eres más de tenis de mesa. Por cierto, en septiembre restaurará el espectacular mural que plasmó ya hace años en Alcalá de Henares, sobre don Quijote en su lucha con los molinos que creía gigantes.

¿Al enemigo, ni agua? No, y hasta paraguas si no lleva. El fútbol no debe ser guerra, sino alegre teatralización de rivalidad que realmente no es tal. En el próximo congreso cervantista voy a presentar una ponencia titulada Avellaneda fue de un equipo de cuyo nombre no quiero acordarme; en el anterior, la organización me la rechazó porque me faltaba bibliografía. Aún estoy en ello.

El humor de Messi. Nacido extraterrestre es una goleada —aunque en su caso hubo mano— a todo fanatismo y enfurruñamiento. Así debería ser siempre el fútbol: pura alegría. Cada página es un prodigio de arte y de jovialidad traviesa y limpia, como si hubiese recuperado al pibe que él mismo fue y, tras ponerle unos rotuladores en la mano, le dice: «¡Vamos a dibujar!». Admira a Leo como lo hacen los niños. El corazón siempre gana, incluso cuando pierde, ¿no es misterioso? Sí, un libro mágico. A Quino le hubiese gustado. Y a Ibáñez. Y a Forges. En fin, también a don Santiago. Es casa, me hicieron la ola y hasta el paseíllo. Gracias, Rep.