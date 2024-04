Óscar Puente, «¡guapo!»

Creado: Actualizado:

Sectario, insultador profesional y dictadorzuelo, zafio, agresivo y chabacano, faltón, provocador, maleducado, mediocre, necio, bruto, mentiroso, chulesco, arrogante y vacilón, con matices pendencieros, interesante desde el punto de vista antropológico pues refuta las tesis darwinistas, de verdadera naturaleza machaca, reflejo de tradición hispánica de fanfarrón, chulo, engorilado, con lenguaje de taberna, le palpita el derecho a la pernada y la palabra puta se le hace agua en su boca, pitbull o rottweiler, con estilo bronco, agresivo, macarra y ministro de tómbola, vergüenza para la política, grosero, de pelea constante, neardental político, ministro follonero, perro de presa de Sánchez, mezcla al 50% de Koldo y Ábalos, agresivo, con hábitat natural en la bronca, dotado para la pelea en el barro, hooligan del sanchismo...

No, no estoy insultando a nuestro ministro. Esta no es otra cosa que una lista de insultos que ha recibido. Desde luego que no comparto que la política o el periodismo se haga con estas formas, la educación por delante. Pero para los que no lo sepan, Puente desveló en una entrevista con Alsina que tenía trabajando a parte de su equipo revisando las columnas de opinión de los medios de comunicación para hacer un listado con los peores improperios. A esos trabajadores les dedico estas líneas. Hola, siento saltar la liebre de esta manera (recopilando estas perlas) y que os esté haciendo trabajar para nada leyendo esto. Eso sí, ya que están aquí, si pudieran hacerme ustedes el favor de decirle a su jefe que no fiscalice al periodismo, que está invirtiendo los papeles, se lo agradecería enormemente. Tampoco se tomen mal ustedes si digo que este trabajo que están haciendo es un malgasto de dinero público. No digo que les despidan, algo más harán, digo yo, pero creo que sus esfuerzos podrían emplearse para el bien común y no para el bien personal de un ministro. Díganselo, háganme el favor, y de paso exijan un descanso o unas vacaciones, porque ya han realizado un trabajo de documentación que ni el Archivo Histórico de Salamanca. Trabajo tienen y tendrán, por lo que veo.

Díganle a Puente que sea fuerte y que se aleje de Twitter, que ahí también le insultan, que no se me deprima porque que hay lugares como León que necesitan más trenes y mejores comunicaciones. Y si para conseguir eso necesita el señor ministro unos piropos, a mí no se me caen los anillos: "¡guapo!".