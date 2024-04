cartas al director

Creado: Actualizado:

c Pedro García escribe ‘En defensa de los derechos y libertades’: «La Unión Europea ha salido en defensa de los derechos y libertades de quienes viven en Cataluña y defienden una educación en castellano. El informe de los diputados europeos que visitaron esa Comunidad Autónoma en diciembre concluye que el sistema educativo debe dar el mismo trato tanto al castellano como al catalán, como lenguas vehiculares de la enseñanza. Constatan, además, que esto no lo garantiza el actual modelo impuesto por la Generalitat y que, incluso, no se está cumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a ofrecer el 25% de la enseñanza en la lengua elegida. Los eurodiputados reclaman al gobierno español que vigile si en Cataluña se da un tratamiento equilibrado a las lenguas cooficiales y demandan a la Comisión Europea que siga de cerca la forma en la que se establece en Cataluña el respeto a la diversidad lingüística».

c Pedro Marín Usón se pregunta ‘¿Crisis en China?’: «La economía china se enfrenta a una posible ‘década perdida’ similar a la de Japón en la década de 1990. El crecimiento del PIB se ha ralentizado considerablemente y se espera que siga cayendo. La previsión para 2024 es de un aumento del 5%. La crisis inmobiliaria, la deuda pública y la política de «cero covid» son algunos de los principales factores que lastran la economía. El sector inmobiliario chino, que llegó a representar hasta el 30% del PIB, está en crisis, al estallar la burbuja inmobiliaria ha estallado, cayendo en picado los precios de la vivienda. Como era de esperar, la confianza de los consumidores en el mercado inmobiliario se ha desplomado. El desempleo está aumentando, especialmente entre los jóvenes, agudizándose las desigualdades. Esta crisis no es «una más», ya que podría tener repercusiones en todo el mundo. El futuro del gigante asiático, es incierto. Algunas fuentes hablan de India, como el país que va a realizar el «sorpaso», tanto en demografía y economía en los próximos años. Paradójicamente, las «burbujas inmobiliarias», son los inicios de crisis económicas de mayor o menor duración. Pasó con Japón, España, etc. Seguimos tropezando siempre en la misma piedra, al ser la vivienda un elemento esencial de la vida humana».

¿Apoya el giro en las políticas

de la UE en asuntos como los barbechos tras las movilizaciones de los agricultores?

SÍ 57%

NO 43%

Cree acertada la política de UPL

en el Ayuntamiento de apoyo para que José Antonio Diez

siga en el poder?