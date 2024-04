Elecciones vascas y memoria

Creado: Actualizado:

S i Pedro Sánchez fuera un presidente coherente, responsable y defensor de la memoria democrática, que no lo es, en lugar de resucitar el comodín de Franco en el Valle de los Caídos, sin más cámaras que las de la Moncloa, sin más periodistas que los que están a su servicio y no al de todos los españoles y, además, en la zona de las víctimas causadas por la República, habría ido al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria y habría recordado y puesto en valor a las víctimas de ETA. Esa visita, en vísperas de las elecciones vascas, habría definido a un presidente defensor de verdad de la memoria democrática reciente, la de ayer, y no únicamente de la que sucedió hace ochenta años.

Si la política fuera una actividad seria, responsable y coherente, todos los partidos vascos, excluido EH Bildu, estarían haciendo un ejercicio de memoria democrática efectiva recordando a todos los ciudadanos vascos lo que fue ETA, una partida de asesinos que acabó con la vida de casi mil ciudadanos y que expulsó de sus tierras a cerca de doscientos mil vascos que fueron perseguidos, amenazados de muerte y humillados por los antecesores del partido que, según las encuestas, puede ganar hoy las elecciones. Ciudadanos que no pueden votar allí, ni ellos ni sus hijos, como sí lo pueden hacer otros con muchas menos razones.

Si la sociedad vasca fuera coherente y no abdicara de la memoria debería preguntarse por qué calló y miró para otro lado mientras los etarras asesinaban por la espalda a sus convecinos, por qué no quiere saber nada del pasado y, sobre todo, qué no ha hecho para evitar que, hoy, la mayoría de la gente joven sea de Bildu, vote a Bildu, no sepa lo que fue ETA y, sin embargo, las víctimas y sus familias todavía tengan que esconderse y que, en algunos pueblos vascos, la democracia sea una anomalía.

«Sin memoria no hay democracia». La frase es de Pedro Sánchez. Jamás mentir salió tan barato. Ya lo ha demostrado en Navarra, pactando con Bildu. También en el Congreso de los Diputados. Dicen que, pase lo que pase, Sánchez apoyará al PNV para seguir gobernando en el País Vasco y contentará a Bildu cediéndole lo que pida en otras cuestiones. Todos se necesitan desesperadamente.