Un respeto, por favor

Creado: Actualizado:

He defendido y continuaré defendiendo la obligación del Estado de recuperar de cunetas y donde quieran que estén los restos de las víctimas de la Guerra Civil. De manera que todos los esfuerzos que se hagan en esa dirección me parecen de justicia. Como me pareció bien que se trasladaran los restos de Franco a un cementerio en vez de estar en el Valle de los Caídos. Otra cosa es el «show» que montó el Gobierno, con doña Carmen Calvo de maestra de ceremonias, para llevar a cabo ese traslado. Pura propaganda política.

Y hace unos días asistimos a otro show, esta vez con el presidente como actor principal. Nada más bajarse de un avión que le traía de un tour por Oriente, donde estrechó lazos con el príncipe saudi Mohamed Bin Salmán, Pedro Sánchez se fue a Cuelgamuros, según la página oficial de La Moncloa «para conocer in situ, las tareas de recuperación de 160 víctimas reclamadas por sus familiares». Naturalmente lo hizo con fotógrafos, cámaras de televisión y toda la parafernalia propagandística.

No habría por qué criticarlo si el presidente hubiese programado una visita discreta para de verdad interesarse por el trabajo de los expertos en la exhumación. Pero la visita fue un acto descarado de propaganda. En vez de tratar con respeto y delicadeza un asunto como es el de la búsqueda y exhumación de las víctimas, Sánchez lo ha convertido en un espectáculo. Un espectáculo que cree que le favorece porque eso le va a regalar votos de las gentes de izquierda.

Se presenta junto a Zapatero (¡vaya dos!) como el adalid del izquierdismo internacional e incluso ha llegado a presumir en Europa de que él solito ha frenado a la extrema derecha. ¡Ja,ja,ja.! Yo diría que más bien la retroalimenta y que además su existencia le viene la mas de bien para, al exhibir ese espantapájaros impresentable de Vox, hacer creer que la única alternativa es él o las fuerzas oscuras ultramontanas.

Les diré que en ocasiones parece que Vox trabaja para Sánchez porque a Sánchez le viene muy bien la existencia de ese partido que representa el pasado de una España a la que nadie quiere volver. Me pregunto cuál será la próxima foto de «superprogre» que sus expertos en imagen preparan para Sánchez. Atentos.