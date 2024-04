Diles que no caben

Publicado por CORNADA DE LOBO GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

Dice mi hermano Andrés en El Mundo con el buen tono, tino y filo que le adornan: « ¿Qué sucedería si Cataluña y el País Vasco se independizaran? ¿Si perdiéramos de vista a toda la purrela nacionalista? Para los que no vivimos allí... ¡qué liberación, qué descanso! Lo escribía el otro día Azúa: cuánto tiempo nos han hecho perder... Igual esta ficción hay que llevarla por otra vía: un referéndum preguntando a todos los españoles, y que estos votaran echarlos, para olvidarse de ellos ».

Hombre, creo que si esa fuera la vía y España votara botarles al carajo, se les daría por el gusto y el trabajo hecho a la mitad de vascos y catalanes que están por cerrar frontera sin que nadie aquí pudiera entonces acusarles de separatistas, secesionistas, divorciaos, cismáticos, desmembrados... porque para separatistas y chulos, ¡nuestros pirulos!, ¡a tomar pol culo!, ¡fuera de casa!, ¡Puerta, Camino y Mondeño!... y lamentando después quizá que, por haberles echado nosotros, el odio a España, a lo español y a los españoles que ya conjugan hasta por perifrástica se recrecería ad nauseam no cabiendo ya jamás la concordia, llevanza o retorno. Y no queremos eso. No. Porque sabemos además la grandísima putada que haríamos a la mitad de la población de esas dos comunidades que se siente igualitaria y armónicamente española... ¡pobrecita gente, lo que tendría que tragar maldiciendo a la fuerza su suerte en euskera o rogando en catalán a la Moreneta que les libre de tanto mal!... así que ayer le comenté a mi hermano que mejor ensayar algo que no requiera incendiar la gresca electoral que supondría ese referéndum y gastar a lo bobo sacando las urnas a pasear. Y al efecto le recordé una vieja chanza: ¿qué hay que hacer para meter a dieciocho vascos en un seiscientos? ... ¡decirles que no caben!. Pues procediendo por ahí, Andova: ¿qué hay que hacer para meter a bildus y aberchales en la Constitución? ... decirles que no caben en ella y ya verás que sí. Lo que ignoro, sin embargo, es cómo debería procederse con los catalanes... ¿quizá estucando el texto constitucional con pan de oro?...