Ya he quedado en Patatas Blas con José Montero Reguera, quien el viernes impartirá en León la conferencia Cervantes y el Quijote, un libro y un destino , en la sala Región, a las 19, 30 horas. «Hombre, Aguirre, un catedrático de Literatura Española, de la Universidad de Vigo, y presidente honorífico de la Asociación de Cervantistas, merece un chuletón en El Capricho, «uno de los mejores restaurantes del mundo, según New York Times », apostillará el lector experto en protocolo. Por supuesto, don José se merece eso y un desayuno con diamantes, que diría Truman Capote. La próxima vez; además, a él le «presta» nuestro oro del tapeo. Viene invitado por la asociación Argumenta y por el ILC. El año pasado me prologó una obra breve. «¿Y qué tal?, porque los hay que parecen escritos por Avellaneda», me dirá don Miguel; en efecto, de esos haberlos, haylos, pero el suyo era excelente. Les recomiendo su ensayo Cervantes, el poeta que fue novelista (Sial-Pigmalión). Qué necesaria es hoy la gran conferencia, cuya importancia esté en el tema tratado y en la calidad del conferenciante, sin que para entretener al respetable haya que incluir un número de danza del sable o de ventriloquía canina. Urge volver a lo que nos hermana a través de la emoción y del pensamiento. En definitiva, al oro. A la alegría de aprender. A lo esencial.

Nos hablará de cómo a lo largo de cuatro siglos ha ido cambiando la percepción del famoso caballero andante; dinamismo este característico de las obras maestras. Cada tiempo «siente» algo nuevo, pero lo esencial permanece. Me encanta eso de «Un libro y un destino», suena muy a wéstern. Cervantes pudo muy bien haber titulado el Quijote : «Dos cabalgan juntos». Generoso, se lo dejó a John Ford.

Si todo esto les interesa, no se pierdan esta conferencia de Montero Reguera. «En esa cita en Blas le hará usted muchas preguntas», me dirá el lector curiosón. Por supuesto, la primera si las patatas las quiere picantes o sin picar. Brindaremos por nuestros muchos amigos comunes, incluido don Miguel, pero también por el escritor y humorista gallego Wenceslao Fernández Flórez; nosotros sabemos el porqué, y será un poco como brindar por nuestros mayores. En definitiva, por lo esencial