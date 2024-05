Publicado por CORNADA DE LOBO

GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

Que de un cine en León arranque agria polémica nacional sobre la violencia de género agitando teles y papeles, ¡vaya que es noticia!, aunque un barquito de papel echado a la riada de las redes buscaba otro aspecto: «A mí, del incidente en el cine, lo que más me flipa de todo es que haya cines en León».

Ese día en la sala hubo dos películas. El gato Garfield no tuvo más que decir, acabó callando y se fue a blanco-pantalla, mientras en el patio de butacas se improvisó el rodaje documental de un justiciero en solitario contra un bocazas manoslargas que maltrataba a su compañera arreándole de paso un refilete a una niña ajena en butaca vecina. Y se lió bien parda al verse interpelado y recriminado su matonismo machirulo, replicando el jambo con insultos, ¡no te metas donde no te llaman!... Pero sí le llamó el ver agredir impunemente a una mujer, la parte débil. Y entonces, el bocazas, puesto en tontolculo, le retó a medirse a la cara, ¡baja!, ¡maricón de mierda!, le dice, ¡gitano!, ¿es que necesitas más gente?... pues no, pero intentó disuadirle, «puedo hacerte daño»... y el chuleta, erre que erre, provocando más hasta que le arremangó una resma de hostias de libro, la del pulpo: la primera, en el bebes, después castigó costado y riñón con percusión de metralleta para acabar tumbándole con rodillazo en los morros; y de propina, un último repique de mortero, catecismo de ring (el justiciero resultó ser boxeador federado). Una espectadora insistía: ¡bien hecho... dale más... bien hecho!...

Incendió las redes ese vídeo y la polémica se puso zancos: ¿hostia limpia o sucia justicia por su mano? Defensores y detractores se atizan ahora en el ring de los tertuliantes. La diferencia entre las armas de los contendientes ¿debe suponer la retirada de licencia al boxeador?... ¿y quién mide la desproporción entre el agresor y su pareja?... ¿y cómo atajarlo, ausente la autoridad?... El noqueado, que no osó denunciar tanta hostia limpia, parece que se llevó lo que buscaba su chulería. ¿Y aprendió algo?... ¿cómo actuó esa noche con su pareja?... y mañana, ¿qué le hará?...