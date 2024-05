El ‘procés’ hace dudar al PP

Creado: Actualizado:

Varios ‘barones’ territoriales del PP han coincidido en rechazar que el PP facilite de forma «gratuita» la investidura del candidato socialista Salvador Illa, después de que el PSOE no haya agradecido el apoyo que le prestó tras las autonómicas y municipales en plazas como el Ayuntamiento de Barcelona, llegando incluso a «despreciarles» después de «salvarles». Así se han pronunciado coincidiendo con el Comité Ejecutivo Nacional del PP centrado en analizar los resultados de las catalanas del domingo y diseñar la estrategia de las europeas del 9 de junio. Los presidentes del PP han coincidido en poner en valor el resultado en Cataluña, después de haber pasado de 3 a 15 escaños y crecido en más de 230.000 votos. Pero a la pregunta de si el PPC que preside Alejandro Fernández debería apoyar a Illa para que no dependa de los independentistas surgieron las diferencias. El andaluz Juanma Moreno no lo vería con buenos ojos, el murciano López Miras recordó que en Pamplona el PSOE le dio la Alcaldía a Bildu y el gallego Alfonso Rueda compartió postura con Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León): que decidan el catalán Alejandro Fernández y la cúpula del PP que dirige Feijóo.