Y ahora, el cotilleo

Publicado por CORNADA DE LOBO

GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

Tropezones da este papa Francisco con su coloquial espontaneidad excitando la hipersensibilidad social y política que provocan en este tiempo nuestro las palabritas. Después del «mucho mariconeo» que él constata en los seminarios y con el que indignó al colectivo gay que quiera o no ser cura, se dirigió hace unos días a jóvenes sacerdotes poniendo otra guinda en el pastel: « En las parroquias a menudo hay chismes, pero cotillear no ayuda , es cosa de mujeres . Los hombres llevan los pantalones y son los que tienen que decir las cosas a la cara. Por favor, hermanos y hermanas, hagamos un esfuerzo por no cotillear y hablar por la espalda. El cotilleo es una plaga peor que la Covid-19. Y el diablo es el mayor chismoso. Siempre está diciendo cosas malas de los demás. Es el mentiroso que intenta dividir a la Iglesia ». Ahí queda. Ahí le duele. Y ahí se le apareció a Francisco la Virgen de la Marimorena armando romerías en la campa de la polémica que tantas veces se queda en agria y estéril .

Que el cotilleo parece más de mujeres es tópico antiguo y debate perpetuo barnizado con el machismo latente o patente que escribe la historia, porque ¿cuántos hombres cotillas como porteras corrupias no tiene en mente ahora mismo el lector?... Sin embargo, no pocas mujeres admiten la realidad que quepa en este cliché infamante al ser a menudo más habladoras y tener quizá una libreta más gorda de chismes y diretes con pedradas a la honra o la fama. ¿Armas de mujer para defenderse... o para atacar? La sinceridad y la corrección política andan casi siempre a tortas que ya se reparten con esto nuevo del cotilleo; tocristo tiene ahí opinión y cátedra. Pero ¿por qué este papa dice que el cotilleo es cosa de mujeres?, ¿es que lo sabe de primera mano?, ¿fue quizá, siendo cura, el que confesó a aquella mujer de la fábula?: Padre, me acuso de ser algo cotilla... Bueno, hija mía, no es pecado mortal, pero tienes que arrepentirte y corregirlo... ego te absolvo, reza dos padrenuestros y vete en paz... Por cierto, padre, cuando murió Jesús, ¿qué hicieron José y María con la carpintería, la vendieron, la traspasaron? ...