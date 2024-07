Un palacio más que se queda en el aire

Creado: Actualizado:

Ya no queda ni el recurso de la pataleta. La resignación empieza a formar parte del paisanaje urbano. Llega la canícula y con ella una de las noticias esperadas pero no por ello dolorosa: León se quedará sin el Palacio de Congresos concebido a la francesa, en un momento de despliegue inmobiliario que acabó en burbuja. Pero la burbuja que iba a transformar todo el oeste de la ciudad explotó. La falta de recursos económicos es el pretexto para dejarlo—se supone que alguien dirá en los próximos días que temporalmente— en el país del olvido, en el cajón de la Administración, enterrado entre las carpetas que forman parte de ese cuarto imaginario que tiene León con todo lo que se le ha prometido y luego no se le ha dado. El Palacio de Congresos que iba a poner en valor el riquísimo patrimonio arquitectónico que proyecta la antigua azucarera Santa Elvira se va a quedar en una plazoleta, en un espacio expuesto al frío, al calor, abierto. Nada de cómodos sillones para seguir un congreso, ni de cálidas salas para hacer negocios ni ofrecer a los leoneses un solo lugar en la ciudad donde reunir a más de 100 profesionales. La renuncia al Palacio de Congresos es, probablemente junto al abandono del Emperador y el fiasco de San Marcos, una de las tres vergüenzas de la capital.

