Academia de insultos

Todo lo que está ocurriendo después de la dana en el observatorio político nacional es desolador, humillante y vergonzoso, como ya viene siendo habitual en el cada día más deteriorado e ignominioso escenario político. Una vez más, la recomendación de leer Contra los partidos políticos, de Simone Weil. No puede ser que con tal tragedia en el horizonte estos virtuosos de la infamia no hagan otra cosa más que echarse culpas unos a otros. Siempre lo mismo, cansino. Hartazgo. No saben hacer, pero cuánto deshacen. El “y tú más” de la corrupción no es el problema, sino la suma de voluntades para erradicarla con dureza, ya que hacen de su existencia normalidad, actitud eminentemente antidemocrática.

En este nuevo espectáculo de mierda, al parecer lo único que se les da bien a quienes así actúan, proyectado ahora al exterior con efectos impredecibles -panorama desolador, humillante y de vergüenza ajena-, el prestigio de la política y de un buen número de representantes -cuántos sobran, santo cielo- ha llegado a cotas escandalosas. Desprestigio ganado a pulso que pagamos todos sin ni siquiera convertirnos en jueces de sus disputas estériles para los afectados, hartos de tanta estupidez, insultos y palabrería, síntoma de insolvencia e incapacidad, lo que no hace falta precisamente sobre todo en los momentos difíciles. Quien no tiene mesura de las cosas ni los tiempos no puede dedicarse a la res publica. Está en ella por otras razones. Porque el riesgo del desprestigio de estos tipos es confundirlos con las instituciones, y no se puede olvidar que estas son los cimientos del Estado, y, por tanto, están por encima de ellos, aunque haya quien crea que son sus propietarios. Por eso, y a pesar del fracaso, insolvencia, incapacidad y dejadez a la que estamos asistiendo difícilmente pasará algo. Después de la tormenta, la calma. Solo ruido momentáneo para salvar su culito y el de los suyos -la fortaleza del partido que da continuidades: siempre queda algún carguito- a costa de lo que sea, aunque sea con inmoralidades del calibre que estamos viendo. Malas personas, en definitiva, que utilizan la mentira y el agravio para llenar de barro sus vergüenzas y salvarse. Sus desvergüenzas. O seguir ampliando esa bárbara Academia del Insulto, con su propio y pérfido Diccionario de Improperios, de uso restringido y maléfico, lleno de vilezas. No enseñan nada, excepto sus propias carencias y maldades. ¿Es esto la política?