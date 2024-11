Teníamos hace no tantas décadas a ese perro por paisano, compatriota muy de aquí al estar dibujada su traza por siglos de oficio en esta tierra y estos montes, perráncano más leonés que tus tatarabuelos o tus himnos. Gentes de lejos o de vecindad admirada le llamaron de siempre «mastín leonés» hasta que aristopijis madrillíes de Arjonas o Solanas, ideales ellos y de real asociación canina, se montaron en lo de «mastín español» para españolear la raza, aunque teniendo que huronear en este León al que venían como de feria y a pillar el último caudal genético original de este moloso imponente que ladra entre peñas y se funde el misterio haciendo que el lobo se santigüe y la garduña rece. Voz de carranca.Félix García, que lo es todo en el mundo canino leonés de los últimos nueve quinquenios, y el criador Mario Alonso, que acuna cachorros cuyas manos parecen mazas, están en la idea de que ha de devolverse a nuestro mastín el apellido que siempre le dieron las gentes de fuera o lejos más que las de aquí. Hay argumentos de sobra para que el mastín leonés sea raza diferenciada, le dicen a María Carnero en una entrevista en este diario. ¿Por qué no leonés, si hay otros mastines como el de los Pirineos son raza oficial?... o sin raza el extremeño que allí llevó la trashumancia y menguó de traza vagueando sin lobear. Los mastines guapos y robustos no volvían todos con el rebaño a su hacienda extremeña y quedaban a cuidado aquí hasta la vuelta al año siguiente en pueblos como Vega de Perros, que después apellidaron de Caballeros (gran salto, mesié). León es cuna o destino de los mastines de La Mesta, recuerdan Félix y Mario, mastines que desde entonces se reservaron ganaderos y pastores por la cuenta que les traía, heredando nosotros su clase y cualidades; mimaron su perfil genético y la función pastora que forjó su carácter, su papel de campo y su impresionante figura de perrazo temible en tierra de lobadas, voz de carranca... y apacible o indiferente si anda entre gente en pueblos o corrales... ¿qué otro perro soporta tan pacientemente verse convertido por críos incordiantes en cabalgadura?...