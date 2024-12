Tienen estudiado que el ChatGPT es más bien de derechas y que Gemini se cae a izquierdas porque cada Inteligencia Artificial tiene su ideología. Querrán decir que la tienen sus inventores, sus dueños o los pilotos de cada negocio, aunque no debería tenerla su esencia, su «alma» o mecanismo. Di adiós a la IA que te vendieron sin sexo como un ángel de luz que superaría la talla humana del odio y la revancha, esa gasolina que mueve al mundo (pregúntaselo a Trump o a Aldama).No he usado jamás ese ChatGPT, pero me pellizca la atención por coincidir en desorden con mis iniciales, PGT, criptónimo que se me hizo algo popular al firmar con él no poca tarea en este diario entre el 71 y el 74, pegeté, que suena a pijete, y me lo como, o a partido troskista, a sindicato viejuno, a plan general de tráfico... Pero ese GPT significa «generative pre-trained transformer», transformador generativo preentrenado, que suena a la rebimba en verso alejandrino al poder generar texto coherente, tener comprensión profunda del lenguaje, entender matices y contextos lingüísticos complejos y adaptarse a una amplia gama de tareas de lenguaje con aprendizaje continuo y mejora con el tiempo; es decir, justo lo contrario de este mi «MonochatPGT» que no alcanza a ser ni de derechas ni de izquierdas por tener requetevista a la Razón emigrar de bando muy a menudo. Y es que me va más el estar a las razones que a las siglas y más a las vueltas que a las idas, así que jamás milité en partido alguno (¿será deshonra que nadie me lo pidiera, se atreviera o me viera capaz?). Aunque hubo aquí un jefe de la poli Social (perro modorri y Escobón puto) que envió un informe al coronel del cuartel donde serví forzado (otro leonés nazipeloto y pedoRecas) en cuya primera línea aseguraba que era yo «un individuo manifiestamente comunista»...¡?!... Como poli sabía bien que jamás trillé en esa era ni en otra. Era por joder, se le acababa de morir Franco y rabiaba su chapa cretina y su porra pedorra. No le gustaban cosas que escribía yo, más o menos en lo que sigo... y en lo que digo: «Si no creo en mi Dios, que es el verdadero, ¿cómo coño quieres que crea en el tuyo?...