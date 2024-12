La UE contra el lobo, un ataque sin precedentes a la naturaleza y la ciencia

Publicado por Juan Carlos del Olmo León Verificado por Creado: Actualizado:

La rebaja de la protección europea del lobo, decidida por el Convenio de Berna a instancias de la UE, podría parecer un capítulo más en el conflicto alrededor de esta especie, el mayor icono de la fauna salvaje. Pero estamos ante un ataque sin precedentes a la naturaleza en Europa, una decisión que amenaza décadas de esfuerzos para conservar la biodiversidad. Y, lo que es incluso más peligroso, es una decisión claramente negacionista, pues los argumentos populistas y los intereses partidistas han arrollado a la evidencia científica.

Tras la votación de la semana pasada en el Comité Permanente del Convenio de Berna del Consejo de Europa, el lobo dejará de estar incluido entre las especies «estrictamente protegidas» (Apéndice II) y pasará a la categoría de «especies de fauna protegidas» (Apéndice III). Es el primer paso de un proceso legal que no busca más que dar luz verde a las matanzas de lobos en la UE, ignorando que las medidas preventivas son el camino más eficaz para asegurar la coexistencia entre lobos y ganadería extensiva. Para que se aplique la medida todavía es necesario cambiar la Directiva Hábitats, la legislación comunitaria que protege los ecosistemas y especies silvestres.El lobo desapareció en gran parte de Europa tras ser perseguido a sangre y fuego, pero gracias a su protección legal sus poblaciones se han recuperado lentamente en la mayor parte del continente. La historia se ha celebrado como uno de los mayores éxitos para la conservación de la naturaleza en Europa, pero es una recuperación todavía muy frágil: 6 de sus 9 subpoblaciones (incluida la ibérica) siguen consideradas amenazadas según los criterios científicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).Precisamente la Iniciativa de Grandes Carnívoros para Europa de la UICN, el comité científico que estudia las poblaciones de la especie, emitió un comunicado inusualmente duro sobre la propuesta de la UE, calificándola de «prematura y defectuosa».«La propuesta actual plantea serias dudas, entre otras cosas a la luz del importante principio de que las decisiones sobre la conservación y gestión de la fauna salvaje se basen en datos científicos sólidos y no (solo) en razones políticas», plantean los científicos en su carta.Recuerdan que no se ha producido un incremento notable ni en las poblaciones de lobos ni en los daños de la especie al ganado desde el año 2022. Ese año, la UE votó en contra de la misma propuesta de rebaja de la protección del lobo, entonces defendida por Suiza ante el Convenio de Berna.Lo que ha cambiado desde entonces es el panorama político, con el auge de posiciones reaccionarias en Europa y la cruzada personal de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. El lobo se ha convertido en el chivo expiatorio frente a las protestas y la frustración de parte de la sociedad rural. Pero matar lobos no solucionará los problemas del campo, por supuesto, ni tampoco reducirá los ataques al ganado y el conflicto con la especie.Pero todo esto no afecta a España. Las poblaciones españolas de lobos llevan desde 1986 en el apéndice III del Convenio de Berna (al que pasan ahora todas las del continente), pero además con buen criterio el Ministerio para la Transición Ecológica lo incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021 por su importancia para el equilibrio de los ecosistemas. Así se unificó la gestión de la especie en todo el país, y se prohibió su caza. Hasta entonces, la caza y el control de poblaciones eran prácticamente el único método de gestión de las poblaciones al norte del Duero, no consideradas «estrictamente protegidas» por la legislación europea. Ese modelo fracasó rotundamente, pues no reducía los daños al ganado extensivo y los consiguientes conflictos sociales, ni permitió conservar unas poblaciones de lobo sanas, en un estado de conservación favorable. Un análisis en profundidad encargado por la propia Comisión Europea, publicado en 2023, confirma que no hay pruebas de que el sacrificio del lobo reduzca la depredación del ganado. Frente al obsoleto modelo de las matanzas de lobos al que quiere volver parte de Europa, España debe mantener el rumbo correcto, con una gestión de la especie basada en la evidencia científica y la coexistencia con las actividades tradicionales. Lamentablemente, algunas Comunidades Autónomas siguen empeñadas en ese viejo modelo: es más fácil hablar de matar lobos que trabajar de verdad por la supervivencia de la ganadería extensiva y la coexistencia, aportando soluciones reales.Aunque el sector ganadero no es consciente, tras la inclusión del lobo en el Lespre y la aprobación en 2022 de la Estrategia Nacional del lobo, las CCAA cuentan todos los años con generosos fondos transferidos por el Estado central para financiar las medidas preventivas para evitar y minimizar daños, y para indemnizar sobradamente y de forma justa y ágil a los ganaderos afectados cuando estos perjuicios se produzcan.Tras el voto en el Convenio de Berna, en WWF estaremos muy vigilantes y trabajaremos para que la Unión Europea vuelva a poner la ciencia en el centro del debate. En cualquier caso, los Estados Miembros seguirán obligados a mantener un estado de conservación favorable de la especie y para lograrlo España deberá insistir en su apuesta por la coexistencia y no volver a matar lobos.Con una crisis de biodiversidad que amenaza nuestra propia supervivencia es más urgente y necesario que nunca conservar y restaurar la naturaleza. Renunciar a una especie con un papel ecológico crucial como el lobo, y que aporta numerosos beneficios a la sociedad, es un lujo que no nos podemos permitir. La coexistencia es el único camino posible, y por eso al mismo tiempo que desde WWF reclamamos la protección del lobo también trabajamos para que las administraciones aborden con medidas serías y reales los verdaderos problemas del sector de la ganadería extensiva.