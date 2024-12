Una mirada desde Pinilla

Publicado por David Martínez León Verificado por Creado: Actualizado:

Finalizando otro año y haciendo balance, me doy cuenta de estamos igual que el año pasado en la gran mayoría de los aspectos importantes de nuestras vidas. A nivel internacional, seguimos inmersos en conflictos bélicos aterradores que en cualquier momento pueden escalar y tocarnos de cerca, al fin y al cabo, las distancias en línea recta son pequeñas para estos gigantes de la guerra. Tenemos una incertidumbre política nacional terrible, o al menos a mi parecer es así, aunque según con quien hables te dirá lo contrario, ya se sabe que los temas políticos, religiosos y de futbol no se deben de tocar en la mesa si se quiere comer el postre a gusto. La situación en las autonomías no es muy diferente, y qué decir de las municipales, sin ir más lejos, en los ayuntamientos próximos.

Percibo cosas inexplicables que me parecen tan surrealistas en muchos casos que rozan lo absurdo. Es como si la hemeroteca no sirviera de nada, donde dije «digo» ahora digo «diego», pero mañana digo «más bien poco» o cualquier otro sin sentido y no pasa nada. Parece que una capa de aceite bien gorda, de esa valvulina de las cajas de cambio de los coches que es espesa como el chocolate, les recubriera todo el cuerpo y todo les resbalara. Es todo prueba error, pueden hacer o no hacer, pero da igual, el caso es estar. Tengo que admitir que no todos los políticos son iguales, hay algunos que están y que se esfuerzan en aportar y colaborar sin dudar. Alguna no tiene partido, otro está a punto de quedarse sin él, otra está sola pero muy unida y la otra esta relegada en un extremo, cada uno con lo suyo, pero mirando por los demás. Pensando como autónomo que es lo que soy desde hace 25 años, creo que lo ideal sería gestionar la política del país, de las comunidades y de los ayuntamientos como una empresa, si vales te quedas, si no a la calle. La diferencia es que los políticos tienen la oportunidad de jugar con el dinero de los contribuyentes, presupuestos casi ilimitados comparados con los de una empresa de tamaño medio que tiene que hacer números constantes para que las cuentas cuadren mes a mes. Decía mi abuela que el dinero ajeno se jode mejor. Parece ser que una vez inmerso en el poder político las personas cambian, se transforman en algo que seguro que criticaban antes de estar sentados en el poder. Esto es entendible ya que, sin ir más lejos, en mi caso, siendo el representante de una asociación pequeña pero muy activa de un barrio, he adquirido un poder extraño que no sé definir. Parece ser que por destacar en ciertos ámbitos tienes el derecho de enterarte de ciertas cosas antes que los demás, que se te otorga una falsa capacidad de solucionar problemas, pero, además, que si no lo haces te crucifican y eres el más malo de la película. Para rematar esta misiva, comentar que haciendo examen de todo lo que ha hecho la asociación en este 2024, creo que hemos aprobado con nota, aunque obviamente no soy yo el que debo de puntuar, serían nuestros socios y vecinos. Este año no hemos salido a la calle para reclamar un Centro de Salud en el barrio ya que a pesar de que al final no es lo que queríamos, hay que admitir que si no se cae en 5 años está quedando muy bien. Sí que hemos salido a la calle para reclamar inversiones en los colegios del municipio de San Andres, abandonados de la mano de dios desde hace años. También hemos reclamado la limpieza del canal del Carbosillo después de la desgracia acontecida en Valencia con la que hemos colaborado intensamente enviando 26 pallets de mercancías. Por otro lado, y en lo que a actividades lúdicas se refiere, participamos en la cabalgata de reyes, en la de carnaval, dimos los chorizos en las fiestas del barrio, organizamos el III Trofeo de ciclismo Escuelas Pinilla, organizamos también un día de convivencia aprovechando la paella de septiembre, hicimos fiesta de Halloween, y con el afán de ampliar las actividades culturales en el barrio, este año hemos incluido dos nuevos eventos, la Feria de Abril que a nuestro criterio fue un éxito total y que repetiremos en 2025, y las precampanadas de Navidad. Felices días a todos.