Fe, y un poco de esperanza

Creado: Actualizado:

Dice Aldama que dijo Ábalos que Koldo hizo y que Santos Cerdán cobró y Reyes Maroto supo y Sánchez asintió. Y dicen desde los escaños del PP que lo que Aldama dice es de verdad la verdad, y desde el PSOE dicen que la única verdad es la que emana de la Moncloa por boca de Sánchez. Esa es la Única Verdad. Y más allá de esa verdad solo está el campo podrido del bulo. La foto en una barca con un narcotafricante, los jueces taimados que pervierten su profesión y se asemejan al Santo Oficio.

Tellado habla de traviatas y falsetes, convierte el escaño en púlpito y cree en lo increíble, no importa que no haya pruebas. La palabra de Aldama es revelación, rasga las tinieblas, nos asoma a la luz que viene de más allá de los océanos en maletas de Delcy o caminando sobre las aguas. Da igual. Hay que tener fe. En el PSOE tienen la misma fe, no importa que vaya en sentido contrario. Creen en el BOE, creen en el fango, en la fachosfera y en su máxima representante en la tierra. Díaz Ayuso.

Incluso el propio Koldo tiene fe. Cree en la Justicia. No en la divina sino en la que se administra en la tierra. Y así lo ha declarado en reposadas entrevistas. Sereno. El gigantón bondadoso, dejando en falta a quienes hacen caricatura del aizkoilari manejando el hacha como un mondadientes. Un mondadientes de oro, de esos que desde el PP dicen que usaban Ábalos y Koldo y Ángel Víctor Torres en las marisquerías. Antes o después de ir a los pisos de las señoritas. No se oía hablar de señoritas desde que Francisco Umbral las elevaba a la gloria, al cielo de papel. Nunca es tarde para recuperar el sarcasmo, la pirueta, la caricatura verbal. Tienen fe. Creen en el dogma que se vierte desde Ferraz o desde Génova. Y nos piden lo mismo. Con el afán de la secta. Con la devoción del hincha que se besa el escudo de la camiseta cuando su equipo marca un gol. Un gol en la tribuna de oradores, en la puerta del Congreso o de la santa sede del partido. Es Navidad, el momento del Misterio. El Hijo del Hombre que vino al mundo sin que su madre conociera hombre. No podemos ser como san Pedro. No podemos negar la verdad. La verdad de nuestra ideología dicen unos. De nuestra banda dicen otros. A esto le llaman también polarización, política de taberna, teoría de cuñados atiborrados de gambas y champán barato. Es el alimento que nos están dando. Se acaba el año de la tierra quemada o del maná en forma de informe macroeconómico según quién lo mire. Debemos santiguarnos al pasar por una parroquia o por otra. Paciencia. Además de la fe no hay que perder la esperanza. La esperanza de que a la fe le suceda un brote de razón.