Y un pobre

Quien busque postal, cuento lindo o tilín navideño ha de poner a un pobre en escena, en la mesa o en la caridad. O no tiene entraña. Las culpas de Epulón y Pantagruel se lavan así. Sin embargo, siendo mi familia muy de iglesia y preceptos, sólo cupo un pobre en nuestra mesa en toda mi memoria de casa paterna, mujer añosa en este caso, una pobre «de solemnidad» echada a la intemperie y desheredada de toda suerte. No era fecha navideña señalada, pero sí era ese tiempo de vacación, guarida, risas y riñas. Caída la noche, le sorprendió a mi padre encontrarla en el portal haciéndose pelota para dormir en un rincón arrebujada en sus trapos y mantón raído. La helada que caía fuera hacía aún más inclemente un portal de suyo gélido y, creyéndose descubierta y presta a ser desalojada, no pudo creer que Porfirio la obligara a subir a nuestra casa donde entró con cara de no poca vergüenza, humillándose y con algún asombro, pues ya en el hall comprobó que no era poca la población de aquel tercer piso: nueve hermanos, dos padres, un señor cura y Salomé, a la que jamás llamaríamos criada, sin contar a los dos abuelos que vivían en el piso de abajo y que subieron un rato a oler la novedad caritativa, así como la tía Rosina y algunos primos que vivían en el primero. Pobre mujer, pudo pensar que aquello era una conspiración o cosa insólita, sobre todo viendo a mi madre prepararle algo de cenar que ella rehusaba con bochorno pero que finalmente devoró perpleja sin cesar de musitar gratitudes. Al preguntarle por su suerte e infortunio no salió al balcón de su boca mayor explicación. Era parca en decir y tras el último bocado insistió en las gracias y en despedirse para seguir su camino. De ningún modo, le atajó mi padre, no hay más camas en esta casa, pero usted dormirá en una colchoneta en la cocina junto a la lumbre bien atacada de carbón. Algo de envidia me dio; nuestra casa, como tantas entonces, no tenía calefacción y en las ventanas del norte se escarchaban de noche los cristales. Al levantarnos, mi madre le había hecho desayuno y ya se había ido. Aquel día sentí la cretina superioridad moral del que ha hecho una caridad asombrosa.