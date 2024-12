Las voces robadas

Creado: Actualizado:

Escucho en la radio la voz de Pedro Sánchez pronunciando un discurso que nunca leyó. Sí lo escribió, pero nunca le dio su tono, su timbre, sus pausas, sus emociones cuando anunció a los españoles que se tomaría cinco días para pensar si dimitía. Es Inteligencia Artificial.

Oigo en una serie documental la voz de Winston Churchill. Y lee discursos que también escribió, pero nunca quedaron grabados. En los títulos del crédito, los autores de la serie aseguran que han contado con los permisos de los herederos del que fue primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, en los días de sangre, sudor y lágrimas. Discursos que tanto alimentaron la épica de resistencia de los británicos frente a los nazis. Los créditos no lo dicen expresamente, pero se sobreentiende que también han usado la Inteligencia Artificial para reproducir el tono, el timbre, las pausas y las emociones de Churchill, que es historia del siglo XX.

Hace algo más de un año, el actor Stephen Fry denunciaba el robo de su voz. La narración para audiolibros de los siete volúmenes de Harry Potter había servido para entrenar a una Inteligencia Artificial y poner su voz a otro documental sin su consentimiento. «No he dicho ni una sola de esas palabras. Fue una máquina» se quejó.

Como para no quejarse. Cuesta tanto tener voz propia, ser dueño de las palabras que se dicen y de las que se callan, que asusta pensar que una máquina se pueda apropiar de la forma en la que nos expresamos para darle más credibilidad a un discurso. ¿Es lícito hacerlo con la voz del presidente del Gobierno, aunque sea para ilustrar mejor una pieza informativa en la radio? ¿Son dueños los herederos de Churchill de su voz? ¿Qué pensaría el hombre que ‘salvó’ Inglaterra de los nazis si se oyera a sí mismo diciendo algo que nunca dijo y solo escribió? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que no nos roben la voz, como le ocurrió a Stephen Fry, para que no nos secuestren la palabra y la usen para lo peor? Le voy a preguntar a ChatGPT, a ver qué me responde.