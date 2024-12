¿Será maldición?

Quedose en blanco el alcalde de esta villa sin corte y en lila la mitad de este pueblo cortés escuchando en letra a Carmen Lomana asegurar que lo que le hace falta a esta ciudad es una Ayuso, así, sin anestesia, ¡Ayuso, Ayuso, y nadie más!... ¿poca o mucha falta nos hace?, precíselo... y ya puede ir sacando linternas, candiles y farolas si en el gris barullo cazurro con su mercadillo político de mondongo y baratijas quiere encontrar a una «tía par» de esa «tía impar» en sus Madriles (Impar Maribel de Maravillas e Impar Yo, titulará sus memorias ese que le sopla a la oreja como castellano que sopla). Y eso sueña o necesita esta Lomana, leonesa nata, pero de lejos; de cerca es más de villa y corte madrillí que el florero de la entrada de eventos, bodas o soirées.A la Lomana le gusta hablar en tono veredicto inapelable cuando asoma aquí o allá opinando sobre lo que sea, siempre con sentencia categórica y adoptando la distinción y posturas de la cortesana cultiparla que no se corta un pelo a la hora de cagar sentencias como si luciera en el pecho el título de «Petronia, árbiter elegantiae», bordado en oro, naturalmente. Para ella la duda y lo relativo parecen no existir. Así que para muchos leoneses el deseo de la Lomana de «una Ayuso para León» se lo toman más como una maldición que como un amor paisano. Pues ponte tú, guapa, le dicen.Volvió días atrás aquí y se decía que «es más empresaria que otra cosa y gestora de sus propios bienes». Jobar, ¡empresaria!, suena bien. Pero el cronicón aclara que «no quiere dar explicaciones de su economía porque, de forma acertada, sabe que eso jamás se le preguntaría a un hombre en una entrevista». Pues no, acertada no, rica, eso es lo primero que se pregunta o averigua si el que va luciéndose empresario oculta el ramo o razón social, así que no se marque aquí un remilguito feminista, no le cae nada bien ese traje que tantas veces es para ella mugre y trapo progre. A qué ocultar qué actividad empresarial concreta tiene, qué produce exactamente para el país y para sí (Hacienda sabe), cuánto empleo crea, algo... eso es ser empresaria... o lo dices o la sospecha vagará libre, paisana.