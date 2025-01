Derribar puentes

Creado: Actualizado:

El año 2024 se cerró en lo político, en esta provincia, con un «paseillo» de lo que se ha venido en llamar la «nueva política». Un ministro que llegó a tal condición haciéndose famoso por su actuar macarra, su capacidad de insulto sin límites... un pisafangos que prueba su talante democrático elaborando listas de periodistas «malditos». Algo así como un Trump, que será el gran protagonista planetario de 2025, pero a la española. Eso sí, últimamente tuneado bajo la piel de cordero...

Lo del viaducto del Castro no está para que nadie presuma. Es cierto que se cayó en junio de 2022. Afortunadamente no había nadie en él. Entre otras cosas, porque estaba en cuarentena tras el derrumbe de un puente en Génova, ahí sí con decenas de muertos. Eso forzó una revisión de infraestructuras similares, lo que desembocó en el cierre al tráfico en el verano de 2021 de los viaductos de la A-6 en el Cebrero. Fue un año después de gastar dinero allí cuando se «colapsó». Por eso, la cuenta real es que hace más de tres años y medio que no se circula con normalidad entre Galicia y El Bierzo, eso en plena arteria del noroeste, lugar de nieve frecuente, al que incluso se le añadió algún derroche de dinero de todos: un bypass frustrado por sus cuestas imposibles para camiones. Y por medio con el conflicto de los transportes especiales —por ejemplo de palas eólicas— bloqueados durante días en plena carretera por la burocracia papelera que se enredaba entre administraciones.

Ese es el panorama de las comunicaciones del noroeste, que siguen en precario en dirección a Asturias con una autopista cercenada por otro derrumbe. Y con un tren que circula a tramos a 27 kilómetros por hora, como pude sufrir personalmente estos días montado en un Alvia que une Galicia y Cataluña, que sigue la ruta del mítico shanghai, con tiempos que no han cambiado en siglo y medio. Como tampoco lo ha hecho el pasaje, que llena vagones probando que es muy necesario.

Nuestro reciente visitante, el ministro Óscar, que salta de puente en puente siguiendo la corriente de sus estudios informativos, nos remite a ellos cuando habla del Manzanal o la Ruta de la Plata. Dijo que el tren vive su edad de oro. Es cierto. Pero en otros territorios. Aquí ni siquiera se repuso tras el covid la segunda frecuencia del shanghai, que permitía aprovechar la noche para viajar.