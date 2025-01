Cui prodest, fíu

Cui prodest?... El derecho romano lo clavó y uno de sus fundamentos fue el ¿cui prodest?, ¿a quién beneficia o interesa?... y en un pispás, el sospechoso queda en bragas. Lo primero en cualquier asunto o conflicto es buscar el cui prodest; así las perdices no se marean tanto y se ahorra mucho tiempo. ¿A quién interesa o beneficia más que a nadie, por ejemplo, que se imparta el leonés en las escuelas y centros públicos que lo demanden?... ¿quién no deja de apretar para que partidos políticos recojan también esa exigencia luciendo así su amor lila por la patria chica que venderán como grande?... ¿son algunos, son muchos o son pocos?, dígase... ¿y lo hace también el pueblo en su número necesario para que sea atendida la demanda con la urgencia y pasta que algunos pasan de rogar a exigir?... ¿qué pueblo puede pedirse una lengua desconocida que nunca habló al no mamarla de la madre, ni vio jamás en su vivir, ni la necesita para hacerse entender mejor?, sin contar que además tendría que estudiarla de inicio como si fuera el croata o el euskera... y aun haciéndolo así, ¿cuántos leoneses se estima que llegarían a usarla algún día?... un 0,3% es la perspectiva más realista; y un 1% el que la exagera. ¿A qué, entonces, gastar ahí?... Pues gástese en vano, sí señor; al menos tendrán larga balsa de empleo nuestros nebrijillas, intérpretes, copistas, copiotas, imprentinas, rotulistas, traductores, editores, prensa varia, digitales asgaya, cantantes de lo oriundo y exaltadores del ombligo.Y pregunte usted: ¿qué autoridad redactó o copió la gramática que no existía?, ¿qué Academia o voces sabias dicen que esa lengua es efectivamente el leonés cabal?, ¿y por qué no existe una Academia de la Llingua Lleunesa que lo refrende?... tampoco se sabe qué piensan o aconsejan los ilustres académicos que León tiene en la Real. Es curioso, tampoco quería pronunciarse en esto la Concha Casado lingüista; su único trabajo de campo fue el habla de La Cabrera, que en aquellos años 40 se parecía al asturleonés de Riaño o Villamanín como un huevo a una castaña; ella lo sabía; pero mañana habrá un único leonés oficial —y desconocido— para esas tres zonas.