¿Planas mintió sobre Mercosur?

El campo leonés aguarda con temor las novedades que puede generar el acuerdo de Europa con Mercosur. Ayer, el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo, tachó directamente de «mentiroso» al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por su apoyo al pacto con los países del sur de América, que permite la entrada de productos de países con menos controles que los de productos europeos. «Digo lo de mentiroso porque en campaña electoral y en las tractoradas del año pasado, él manifestó claramente que no habría ningún acuerdo más con países terceros que no cumpliesen las mismas exigencias que la PAC y ahora no se le está exigiendo a Mercosur», destacó Dujo.