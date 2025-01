La economía pata negra

Publicado por Carmen Tomás Panorama Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno ya no se conforma con asimilar la marcha de la economía a una moto o a un cohete. En los últimos días ha dado un paso más y ahora somos "la pata negra ibérica mundial". Y sí, el PIB de España crece más que otras economías de nuestro entorno, el problema es cómo lo hace. La inversión, pese a los fondos europeos, está aún por debajo de los niveles de 2019, el consumo público está disparado y el consumo privado no acaba de arrancar. De hecho, el consumo per cápita está por debajo de los niveles prepandemia y la renta per cápita por debajo de la media de la Unión Europea, con la misma brecha que había en tiempo de Franco. Como decía hace unos días Rafael Domenech, de BBVA Research, "gastar más no es vivir mejor", por lo que, en su opinión, el Gobierno está obligado a buscar la eficiencia del tremendo gasto que realiza.

El cuadro real de la situación económica de los españoles se completa con unas cifras de paro que nada tienen que ver con la realidad. No sólo tenemos un grave problema con el de larga duración que ya supone el 46,3% del total, sino que el número de desempleados es 1,4 millones más que el que vende Trabajo en sus notas informativas. De hecho, España es el único país de la OCDE con una tasa de paro de dos dígitos. Además, la pérdida espectacular de poder adquisitivo de los hogares, tanto por la inflación como por los impuestos y cotizaciones, ha empobrecido a los españoles, ya sean trabajadores, autónomos o pequeños empresarios.

Y si los datos no son suficientes para mostrar la realidad de cada día de millones de españoles, están los resultados de la última encuesta del CIS, donde se asegura que mientras el 65% de los encuestados dice tener una situación económica buena o muy buena, cuando se le pregunta por su mayor preocupación personal, su primer problema es la crisis económica y los problemas relacionados con su economía. La realidad a veces te estropea una bella historia y aunque subas el nivel de la propaganda lo que está por llegar puede empeorarlo aún más. Nos adentramos en un periodo de incertidumbre sobre la evolución de la economía global y si el gobierno no reconoce los problemas reales y busca soluciones, no habrá esperanza.