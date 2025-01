"A León la están dejando caer"

Creado: Actualizado:

La creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad en Valladolid, aprobada por el Consejo de Ministros esta semana, es cuando menos chocante. El Incibe pasa de ser cabeza de ratón a cola de león, a saber, una de las tres patas que conformará el nuevo organismo ministerial. La jugada es maestra para afianzar el peso de la capital de facto en la Comunidad. Todo lo bueno que se podía decir de la era Zapatero para León queda menguado y acabará por parecernos irrisorio, con razón.

Cuando la provincia de León necesita más apoyo que nunca del Gobierno central para salir de un bache que empieza a ser endémico, Pedro Sánchez suelta un jarro de agua fría mirando para otro lado. El Incibe ha alzado la voz y quiere hacer valer sus competencias después de inaugurar en julio el laboratorio de ciberseguridad, con una inversión de 7,5 millones de euros, y con la vista puesta en la ampliación del edificio de La Lastra para 2026, que se llevará 12 millones de euros.

Si el Incibe es Instituto Nacional de Ciberseguridad la pregunta es por qué ahora un Centro Nacional de Ciberseguridad. O por qué el Instituto Nacional de Ciberseguridad no puede asumir las pomposas competencias del nuevo centro.

Es patético lo que sucede en esta provincia que saldrá a la calle el próximo 16 de febrero para denunciar la falta de interés de las instituciones estatales y autonómicas en ayudar a salir de una debacle que se refleja en las estadísticas y en la calle. Mientras el resto del país cerró 2024 con las menores cifras de paro desde 2007, León «consolida la tendencia al alza del paro», como si debiéramos presumir de ser los peores en empleabilidad. Mientras España roza los 49 millones de habitantes, el máximo histórico, en León estamos bajo mínimos. Desde 2007, la provincia ha perdido más de 53.000 residentes y seguimos bajando. Ni siquiera el leve repunte de la población inmigrante logra frenar la caída, aunque la modere. Y seguimos bramando contra los extraños.

«A León la están dejando caer». La socióloga Capitolina Díaz ha dado en el clavo. Entre anuncios repetidos de planes de la Junta y silencios del Gobierno central, cuando no desprecios de algún ministro lenguaraz, se olvidan del papel que deben tener las instituciones en una sociedad democrática cuando una de sus partes entra en un ciclo de decadencia como sucede en León.

La ley de hierro que hace que se den ciclos de ascenso y descenso debe ser corregida con medidas que garanticen la cohesión social y territorial. La neutralización del efecto Incibe en León con el invento de un nuevo Centro Nacional de Seguridad para Valladolid no parece un ejemplo de estas medidas de cohesión.

¿Cuál es el problema en que León sea el centro neurálgico de la ciberseguridad en España? ¿Es que está muy lejos de Madrid? ¿O es que en realidad no pinta nada de nada? Y menos aún sus políticos. No he visto quejarse ni a Ester Muñoz. Y el PSOE de León andaba liado con quitar a Tudanca y colocar a los suyos. Luego se extrañan de que la gente se eche a la calle por la autonomía 18.