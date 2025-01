Paisanas bravas

Creado: Actualizado:

Los pueblos celtas organizaban su sociedad en torno a las mujeres, asegura una investigación en la revista Nature. Estudiaron el adn de los huesos hallados en cementerios celtas de hace veinte siglos en Inglaterra, antes de la conquista de Britania en el año 43, la que sorprendió a Julio César por lo preeminentes que eran en algunas tribus de la isla las mujeres (reinas algunas). Y una de ellas le inflingió severas derrotas. Cuidado. Y se admiraba, además, de que pudieran tener varios maridos (mira tú, poliandria, tan rarita). Estudiados los restos de varios yacimientos excavados, los arqueólogos concluyen que esas británicas estaban emparentadas entre sí, pero no así los hombres, y que la genética les remonta a una primera mujer siglos antes... y todas enterradas con ajuares y avalorios, demostrando así que tierras y herencias se transmitían por vía matrilineal, de paisana a paisana, de reina a reina, de oca a oca y tiro porque me toca. El hombre era un mandao y debió ser natural. Pero sin dárnoslas, aquí, en León, lo mismo u más, aunque nuestros arqueólogos apenas dicen cosa de los astures porque no hay plan serio para excavar y cada cual fue siempre a su linda bola con codazos o habladurías, con ayudas o amistades, y vestido alguno de indianajones, cágáté... reina el «mi tesoro» y el patriotismo pánfilo. Por eso eligen antes ruinas romanas, medievales, visigóticas, mozárabes... porque lo indudablemente astur ta triturau, ye raru y nun da pa petaca ni pa cúrrícúlú, ho.

Pero que la mujer mande es viejo aquí. Historiadores romanos dicen que las astures, como esas celtas inglesas, transmitían la herencia a la hermana mayor, nunca al varón; y también que la mujer araba las tierras y paría allí mismo si le venía el caso, paisana brava; y eso era porque el hombre andaba siempre lejos cazando o muy lejos a hostias con alguna de las veinte tribus astures que poblaron esto a mojón, mamporro y tentetieso. Y ya sabes que Caro Baroja flipó con el mando de algunas cazurras. Dijo ver en dos zonas de León un matriarcado rural tan cierto o más que el vasco. Ojo, pues, con las de aquí. De raza (astur) les viene a estas galgas. Y a correr, chaval.