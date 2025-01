No es de recibo

Creado: Actualizado:

El redentorismo urbano de la agenda 2030, al encarnarse entre nosotros en la figura del misionero de calles mayores con aire a bosque o el segador a hoz de las feraces praderas de las Tierras de León, acaba de manifestar nuevos planes para redimir milenios de historia para una ciudad que, si no dormía la siesta, al menos estaba tan tranquila hasta la llegada del salvador de León y su Alfoz. Repeatonalizar el casco histórico, tate, ahí está la idea por la que su nombre pasará a estar inscrito en los anales de la urbe. Pero hay que devolverlo a los peatones y sus andares sin que se note, poco a poco, calle a calle, cortando por partes, que es como amputar dedo a dedo una mano. Para que se note menos.

El argumento «pro» de las peatonalizaciones salvajes que promueve la biblia progre dictada por los opulentos arrepentidos de sus desmanes ecológicos, para que la cumplamos los demás, es una idea endeble que ha calado en las mentes más porosas o emponzoñadas por la propaganda de televisiones y redes sociales: «las calles son para los peatones». Las calles son para los peatones como las fuentes para coger agua y los albañales para arrojar escombros y deposiciones a la calle, aunque nadie propone, por ahora, quitar la traída de los pisos ni suspender el servicio de recogida de basuras en los barrios. Lo que tiene buscar ejemplos en la historia es que los hay para casi todo, ya decía un filósofo que no existe idea, por peregrina que sea, para la que no pueda hallarse un antecedente que la avale en las crónicas de antaño.Ese ir arrancando al tráfico calles como dedos, de modo algo subrepticio, de cara a que duela menos, se ha encontrado con la reprensión del Procurador del Común, que ha afeado la inexistencia de una normativa de restricciones a la movilidad, paso imprescindible para que las presuntas Zonas de Bajas Emisiones se ajusten a la legislación vigente, o sea, no sean por las bravas y sin orden ni concierto. Por nuestra parte, incluso estando a favor de ciertos cambios, no diremos que las ideas rectoras que se pueden ir deduciendo de las peatonalizaciones que graciosamente se nos están imponiendo sean adocenadas, pero sí que están poco o nada individuadas. No son de recibo, en una pequeña ciudad acogotada entre dos ríos, soluciones ideadas para anchas urbes.