Los lunes azules de León

Los llamaron lunes tristes porque el domingo por la tarde ni cotiza. Qué forma rara tienen los guiris de asumir los colores. A la pena le dicen azul; azul como el gato triste, del lamento que popularizó Roberto Carlos entre las legiones de albañiles con el corazón roto, que silbaron en los andamios la melodía de la desolación y la nostalgia que deja el armario vacío. Azul era el mono del minero que sostuvo a León en el top de los territorios del futuro; azul, para arrancar la ordeñadora; el Simca 1200 que volteó el primer signo de la libertad que parecía no acabarse antes del estado de las autonomías; azul, corporativo de la empresa Ramos, de cuando León llenaba autobuses con jóvenes embarcados como ganado a un punto de no retorno; azul. como la carpeta de los papeles del catastro; azul prusiano con los documentos de los cupones; azul lavado por el uso, la de la cartilla del médico; azul debía de ser el cielo que espera a León a la vuelta de este tren atlántico de borrascas que sacude desde la ocurrencia del 83 y a veces, trasluce radiante si se mira al norte, entre esa secuencia de dientes del tiburón que clama por una ortodoncia de los picos, milquis y dosmiles, refugio de osos y descanso para la vista. Azules nos ven las truchas que pelean contra nutrias, águilas, garduñas y cormoranes, antes de calibrar si la mosca que flota en el lecho del río lleva un anzuelo clavado a la espalda. El Azul del Montearenas, génesis de la creación en la biblia berciana que jamás creyó tener que llegar a leer su apocalipsis. Azules son los ojos de los nómadas, con el instinto intacto de otear el horizonte antes de avanzar. Azul es el silencio que precede a las nevadas; igual de azul el barniz de la helada en el brote de las sangreras que agitarán la primavera; azul es el humo que cura la matanza; azul, el polen de los cardos que liban las abejas para pintar azulona la miel de las mogueras; azul, la flor del brezo, que romantiza la leyenda proletaria de las urces. Azul, el triptófano y la melatonina del sueño azul. Azules, al fin, las miradas que se cruzan al fondo de la barra. Roja y penosa, la tangente que mide todo lo que le importan los leoneses a los políticos que pagan. Para que no haya dudas sobre los lunes tristes de León.