La verdad aflora en los gases

Leyendo la información sobre un reciente estudio de la ULE recordé la vieja enseñanza de los riesgos de la estadística. En una isla, había dos náufragos con dos pollos. El augurio del porcentaje dice que tocaban a uno por cabeza. Pero la realidad fue que uno sufrió un empacho y el otro murió de hambre.

El citado informe de la ULE, relevante para el futuro del Planeta, establece los efectos que genera el cambio en los usos alimentarios en el medio ambiente. Se han producido reducciones drásticas, en España, en el consumo de productos como la carne roja, el pescado y los lácteos. Eso disminuye las emisiones de gases. El estudio establece como fecha base el año 2006, y ahí reside la clave de otra lectura también importante. En 2007 estalló la burbuja de las hipotecas subprime en Estados Unidos, cayó Leman Brothers... y un largo etcétera de episodios cuyos efectos se negaron aquí hasta bastante tiempo después. El entonces presidente Zapatero decía que hablar de crisis era de antipatriotas y, en el histórico debate televisivo, Solbes hizo honor a su nombre de Pedro y lo negó todo tres veces.

Los autores del trabajo de la ULE han buscado las conclusiones para la Tierra al emitirse menos gases. Sin duda, es clave llevar a la ciencia lo que pueden ser intuiciones. Pero también tiene toda la razón la moraleja de los pollos de la isla. El estudio, al no ser su campo, evidentemente no analiza qué ha ocurrido en la sociedad en estos años. Aunque sí prueba, como tantas estadísticas, la caída dramática del poder adquisitivo de los españoles y, más si cabe, de los residentes en el país de orígenes diversos. No debemos olvidar que, entre los múltiples factores que complican el acceso a la vivienda, la pobreza que se extiende como una mancha por la sociedad también es muy relevante. Lo que ganan hoy los jóvenes, muchos con doble sueldo en las casas, no da ni para la mitad de lo que podían consumir, ahorrar e incluso invertir sus abuelos, en muchos hogares con un único salario. Ahora, son clases medias asfixiadas por una presión fiscal que crece de año en año.

Aquí no hubo crisis... nos asoló un «tsunami»... aunque se maquillen las cosas diciendo que hay no sé cuántos pollos en no sé dónde...