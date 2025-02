Falta conciencia

Los estómagos agradecidos que se ejercitan en el mundo de los partidos suelen carecer de veracidad. Hablan conforme a un dictado piramidal. Los de casa y los que llegan de fuera a la conquista del voto o al aplastamiento del otro, siguiendo el escalafón del poder y las decisiones. En el segundo caso el disparate suele ser mayor. Si aún no vivimos en ella, unos y otros hablan de una Jauja prometida que nos será entregada en bandeja de plata repujada. No otra percepción ideológica fuera del dominio y el poder. Hasta los teóricos defensores del territorio cercano, del terruño irredento callan al pisar moqueta, que esta parece imponer leyes de silencios y subordinaciones.

Siempre he dudado de esos amores incondicionales y eternos a los que se refiere la pícara Justina. Son más bien de pacotilla y taberna, que, de lo contrario, otro gallo nos cantaría. Pareciera que también los gallos han enmudecido. Y en el caso, por ejemplo, de la autonomía votada en instituciones, según los equilibrios o la tensión de la goma para que no se rompa, permitimos los balones fuera de políticos y advenedizos que dicen-no dicen lo que no saben y nos dejan la amarga acidez de no saber de dónde han sacado semejantes ejemplares. Dejamos que nos manejen en ciertas manifestaciones convocadas por intereses incluso personales. Vemos con ojos de admiración la pasta gastada en una zona minera, más bien en la promoción de un personaje, cuando nadie responde del destino misterioso de los Fondos Miner, en concreto en el área esencialmente minera del Bernesga, con la dejadez y el abandono de los últimos regidores que les ha tocado en mala suerte, hasta la paralización, la irrelevancia y el silencio colectivo. No ocurrió así con la Universidad, que ha trabajado intensamente, como siempre hace, hasta conseguir Medicina. Es difícil que esta sociedad se mueva, pero, conseguido algo, como es el caso, todo el mundo se apunta al reparto, con frecuencia sin fundamento y con insolencia. La sempiterna actitud de quienes esperan la caída de la manzana. O la de quienes ponderan el origen de los que olvidamos en casa cuando los ponen de relieve fuera. O la de no valorar propuestas y méritos cercanos para criticar su consecución por parte de alguna ciudad vecina.

En fin, la serie puede alargarse para corroborar la falta de conciencia para la defensa de lo nuestro. Por parte de todos, no solo de los políticos. Cada cual en los foros respectivos, sin la crispación como método, alejados de la mediocridad y la dejadez que nos invade. Seguro que, aunque nos duela ahora, el día que empecemos a reconocerlo habrá algo más de luz. Y de energía. Y de abandono del letargo.