Propósito de la enmienda

Ya han pasado casi dos meses desde la finalización de las fiestas navideñas, más vinculadas cada día al manduque sin límites y al bebercio algo pasado de frenada. Según cuentan algunos cronistas de la farándula y la gastronomía, y no pocos médicos de urgencias festivas, los excesos van en aumento, como si no hubiera mañana. Y en casos, retransmitidos vía WhatsApp para dejar constancia del poderío, provocar alguna que otra envidia en las proximidades familiares y de amistad o mostrar una más que notable capacidad creativa en las maniobras del diseño operativo de manjares raros, cuando no exóticos, o de pilas ordenadas de aquellos considerados de alta categoría (alto standing en la nomenclatura piruli) y precios prácticamente prohibitivos, según cartelitos expuestos en lonjas, supermercados bien ordenados o espacios de exquisiteces (delicatessen para iniciados y presuntuosos). Que de todo, ay, Dios mío, hay en la viña del señor, aunque no sepamos quién es el señor de la viña. Que, entonces, otro gallo cantaría.

Tras las excusas, casi unidos en cadena, los propósitos de enmienda, aunque sin enmienda. Casi nunca, que tampoco hay que enmendarse todos los años. Que si a partir de mañana, cena ligerita. Que si un par de cervezas el fin de semana en vez de las cuatro diarias. Que si comidas fuera, con sus largas sobremesas y chupitos. Que si tabaco lejos de mí, después de tanta nicotina durante la última noche del año, tan prolongada, que al borde de la falta de aire tuvo a más de uno. Y encima, lo que me ahorro: para viajar. Así que es necesario aprender inglés: tres horas a la semana en la academia. Eso sí, nada de gimnasios. Son más sanas las caminatas en chándal, sobre todo las kilométricas para sábados, domingos y festivos… A los propósitos de enmienda comunes, los particulares. Una tacada, de cualquier modo. Al pobre hombre, en este caso, que hay para todos los géneros y edades, se le empezó a nublar la vista ante un futuro con pocos alicientes placenteros. Y se volvió, otro año más después de los propósitos de enmienda, taciturno y triste, cabizbajo y casi huraño. Empezó a pensar en los ataúdes como cancillerías del Más Allá, en expresión literaria de Fermín López Costero, tan buen escritor como persona, o viceversa.

Y literaria era la razón por la que nuestro personaje fue soltando lastre progresivamente, que es lo mismo que decir que fue volviendo progresivamente al cultivo de los excesos, con un punto más si acaso, para recuperar algo del tiempo perdido. La razón literaria es una breve carta versificada de José Antonio Gabriel y Galán a su médico. Esta: «Dices que para vivir, / debo dejar de beber, / y tengo que prescindir / de fumar y de joder. / Tu consejo es a mi ver / sabio, atinado y prudente. / Mas si tanto inconveniente / suelen tener las pasiones, / dime para qué cojones / quiere la salud la gente».

La única duda a estas alturas es saber si nuestro personaje es fiel seguidor de Gabriel y Galán o…, ya me entienden.