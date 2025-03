La grandeza de Jesús Calleja

Creado: Actualizado:

A Jesús Calleja le conocí en el colegio La Palomera cuando mi hija era una alumna de cuatro años y él un completo desconocido. Un grupo de profesores aficionados a la montaña le invitaron a dar una charla en la semana cultural. Fue fascinante escucharle contando su aventura en el reino de Zánskar, caminando sobre el río de hielo. Fue una de sus primeras incursiones en el Himalaya y una de las que le han marcado tanto que bautizó a su productora con este nombre.

«Se trata de una sociedad matriarcal, en la que el primer hijo hereda la tierra y el segundo es enviado al monasterio para adquirir la sabiduría budista», contó Calleja a aquel auditorio de madres, padres, profesorado y alumnado del colegio, embelesado sobre las butacas que antaño pertenecieron al teatro Trianón.

Aquella charla que fui a escuchar por curiosidad, se convirtió en la primera de una serie de crónicas sobre las aventuras cada vez osadas de Jesús Calleja. Recuerdo cuando regresó de su primer intento de coronar el Cho-Oyu. No lo consiguió. Pero volvió a reunir las fuerzas, el tiempo y el dinero para una segunda oportunidad. No necesitó la tercera.

A su vuelta ya tenía otra determinación. El Everest. Y un plan para conseguir que la hazaña se conociera en todo León. Sus dotes de comunicador las entrenó con cada paso que daba para culminar la subida a la cima del mundo de la mano de Diario de León. Siempre lo recuerda con gratitud.

Era el año 2005, internet era bastante precario y Jesús Calleja se había hecho con un teléfono con conexión por vía satélite. Así enviaba las crónicas que me tocó editar, cual sherpa de la irradiación de la aventura. Incluso por escrito, Jesús Calleja tenía encandilada a la redacción y a los lectores y lectoras. Su abuelo Cesarino era un gran contador y su abuela, Tasia, de la saga de los intrépidos Arteaga, una gran recitadora.

Han pasado casi veinte años, que no es nada, y aquel hombre que cumplió los 40 camino del Everest se ha convertido en una estrella mediática y el nuevo pastor de la carrera espacial. Esta semana, el 25 de febrero, marcó un hito con su viaje espacial. Voló más alto que nunca pero más apegado a las raíces que nunca. Con su familia y su pueblo de Fresno como sostén en la Tierra.

No comparto su visión de la carrera espacial como una tabla de salvación para el planeta. Me gustaría que fuéramos capaces de arreglarlo sin seguir por la senda extractivista y la privatización de todos los recursos, ni la idea de que los viajes turísticos en cohetes supermillonarios democratizan el espacio. (A la democracia hay que salvarla en la Tierra, que anda muy tocada del ala en manos de mercaderes que han tomado las riendas de la política con la furia de la avaricia).

Pero admiro el coraje de este leonés que no se desalentó cuando nadie le abría las puertas del ayuntamiento y no se le consideraba digno de las páginas de Deportes. «Podemos hacer grandes cosas, no nos hagamos pequeños», dice Jesús Calleja sobre León. Compro cada una de sus palabras para esta tierra que fácilmente se rinde al desaliento.