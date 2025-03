Creado: Actualizado:

Que España fue, es y seguirá siendo un país putero (hoy el primero de Europa y tercero del mundo) no puede negarse por más vidrio lila que se ponga a las gafas y por más leyes antiprostitución que se anuncien o se intenten como expresa en su mayor deseo la ministra Ana Redondo, que sin embargo mira desconsolada cómo, aun llamándolas señoritas, las putas se cuelan también en las siglas socialistas como piojo por costura; y si vienen a la sombra del panzalari Ábalos, se les pone piso y un sueldo del Estado por no hacer nada, salvo bajarse las bragas siempre que el baranda no ande de viaje oficial y, lógicamente, con otras. Quizá porque, como decía Ronald Reagan, «la política es el segundo oficio más viejo del mundo y muchas veces se parece demasiado al primero». O porque, como advierte el refranero, «donde hay campanario y tejas, hay putas mozas y viejas», siguiendo con el «dolor de madre: tres hijas y las cuatro putas» o «la que tiene botica bajo el ombligo no pasa hambre ni frío»... o «de Medina a Valladolid, mulas, frailes y putas mil», aunque mal favor nos hizo Paco Umbral diciendo que las mejores putas de España eran de Mansilla de las Mulas.Le hicieron hoguera. Y no está para hablar de esto sin ponerse colorá la derechona («le dijo la sartén al cazo»); su lista de rijosos putañeros es guía telefónica... ¿y se regusta ahora con el putiferio arrimado a socialistas desde las fiestas de Roldán en calzoncillos, pasando por tito Berni y llegando a las señoritas de Aldama con Koldo de palanganero?... Rasgándose la camisa con la cruda realidad del puterío ibérico ahí van también Podemos o Sumar exigiendo prohibir la prostitución (pero ¿no son las putas el único obrerío que alcanza su sueño marxista de ser dueño de los medios de producción?), aunque cree Sócrates que para qué van a necesitar putas si las pueden tener en casa, en el aula o en una fiesta electoral... y sin pagar, que es la peor desgracia de la pilingui tontuela, salvo que pille puesto o ascenso, que también se da. ¿Y por qué dijo san Agustín: «Apartad a las prostitutas de la vida humana y llenaréis el mundo de lujuria»?»... ¿Señoritas, al salón?...