Desbrozando con urnas y encuestas

Creado: Actualizado:

El hecho de que la Fiscalía archive el intento de encontrar causa penal en los problemas de Oncología en el Hospital El Bierzo no debería sorprender a nadie. Sería de ilusos o perversos alegar que en este centro no hay desequilibrios graves. Pero las cosas hay que dimensionarlas, por mucho afán por convertir la sanidad en la clave de futuras contiendas electorales. Las responsabilidades deben reclamarse donde correspondan, e incluso a quienes actúan sin pudor difundiendo datos personales de un especialista. Es un hecho cuestionable, sin precedentes, que agrava más el efecto desincentivador que sufre el Hospital berciano para atraer nuevos profesionales. El conflicto nacional de carencias sanitarias tiene en El Bierzo uno de sus lugares en alerta roja, y con lo que está pasando quizá no se esté ayudando.

El Ministerio de Sanidad ha publicado su encuesta sobre la opinión de los pacientes. Y sorprende, sin duda, que en un Gobierno tan poco proclive a dar aire a la Junta mañuequera, se diga que la de Castilla y León es la segunda sanidad mejor valorada del país, sólo por detrás de Asturias. Buena nota, como suele ocurrir en el balance nacional de esperas médicas. En el Principado la población se agrupa en un triángulo de 20 y pocos kilómetros de lado... frente a esa interminable meseta, con pueblos tan dispersos como lo están en las montañas del norte. Pero una cosa es la realidad, las sensaciones que perciben las personas en las consultas y hospitales, y otra muy distinta la que se cacarea para crear climas y clímax políticos. Sin medir que no se respeta a unos empleados públicos que son, sin duda, lo mejor del sistema sanitario, como también del educativo y del llamado escudo social.

Unos funcionarios que estos días leen el dato de que nunca fueron tantos. Pero preguntándose si son todos los que están. Aquello de que algunos no iban a trabajar nunca parecía propio de otros tiempos. Hasta que llegó la «amiga» de Ábalos, la miss asturiana, el hermano de Sánchez... quizá las cosas no han cambiado tanto en España, al aflorar los titos Berni, los pisitos, las madamas... Por eso es tan sano votar. Ahí se concreta qué piensa la ciudadanía entre tanto ruido. El PSOE leonés es posible que nos aclare dónde está si finalmente vota su liderazgo. Quizá haya ‘cocina’ de reparto de cargos para evitar malos tragos. En caso contrario, se verá en las urnas hasta qué punto prioriza el militante lo de hacerse ‘autónomos’...