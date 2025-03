Amor, me mato

Creado: Actualizado:

Quiero creer que la muerte a la par de Gene Hackman y su mujer, Betsy Arakawa, fue suicidio, pero a medias, el de ella. La idea de una muerte concertada era algo lógica tras conocer la noticia y ausente cualquier violencia. Pero al actor le fulminó su naturaleza en edad bien cumplida (95), cruzaba el hall de su casa y allí mismo le tumbó la Parca, se detuvo el corazón y el frío suelo le abrazó al despedir su alma. Supongamos lo que pudo suceder a la espera de la lenta investigación y su cuadro final: Si hubiera sido un suicidio acordado y compartido, habrían aparecido los dos en su cama, es lo propio, echados a morir tras beber alguna sopa envenenada de fármacos o ponzoña, enlazadas sus manos haciéndose candado y mirándose a la cara en su espera para prometerse con los ojos un viaje luminoso y liberador. Sin embargo, que el actor apareciera en una estancia y su mujer en el baño con pastillas esparcidas despeja esta posibilidad. ¿Qué ocurrió entonces?... Lo muy probable: Betsy está atendiendo alguna tarea en la pequeña finca o quizá vuelve de Santa Fe de alguna compra o consulta, entra en casa y encuentra a Gene en el suelo, comprueba trágicamente que está muerto y frío ya su cuerpo, fatalidad consumada, inútil llamar ambulancias, está atónita, confusa y sin duda se culpabiliza por no haber estado junto a él, le aturde el shock y la mente se le nubla haciéndosele hormigonera... ¿llamar a las hijas de Gene?, ¿para qué?, están lejos, pasan meses sin apenas llamada telefónica (una de ellas, sin embargo, habla muy bien de su madrastra, que se desvela y cuida a su padre como ninguno de sus hijos podría hacerlo)... y entonces Betsy determina, «me voy contigo, mi amor, caminaré junto a ti y ya no estarás solo nunca como estuviste solo al morir»... Tenía ella sólo 63 años, vida por delante y una herencia millonaria... ya, ¿y para qué nada o todo en un vacío sin su «con quien»?... Gene, pese a la edad, escribía novelas, veía mucho cine con ella, escuchaban música clásica, colaboraba en actividades culturales en Santa Fe... y ella a su lado siempre, compartiendo, velando... «you will never walk alone, amor, por ti me mato».