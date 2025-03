Vienen cruces

Creado: Actualizado:

Mamporrea ya la devoción campanona a la vista de una Semana Santa tardía y abrileña para que sepa a feria de abril regadita de limonada y tararí que te vi. Le sacan brillo a cruces y cornetas, salen túnicas de su plástico preservativo en el armario, ensayan su turra las bandas cofrades; y los barandas de fe clientelar que se lucen presidiendo procesiones planchan trajes, galas y la medallita de los milagros. Todo listo para la gran exhibición «identitaria» de una fe antigua, barroca y hueca que convierte en perversa cualquier otra fe, en purrela, en error de dioses ajenos a los que el catequista pide abrirles la crisma de un cristazo bendito. Con un simple gesto quiso dejar bien claro todo esto ese ministro de Trump que fue su adversario en las primarias republicanas, Mark Rubio, el que ahora le hace el papelón de doberman latino aborreciendo al migrante (¿de dónde vino él?) o yendo por el mundo como jefe de Exteriores para sembrar amenazas y pánicos. La suya no es cara de hacer amigos y parece estreñida. El Miércoles de Ceniza (Miércoles de Cecina, dijo una vez Mures atinando sin querer) compareció ante las cámaras deliberadamente con una cruz ostentosa en la frente de la que impone a los fieles la liturgia de ese día en el orbe católico. Pero es una cruz bien rara; aquí jamás se vió tal, tan descarada, aunque a católicos no hay dios que nos gane. Más que de ceniza, esa cruz parece de betún («betún eres, en betún te convertirás y en el Juicio Final ya no serás blanco, sino el negro que ignoras). Fue ostentoso alarde para la galería hispana de allí, sin vergüenza alguna, dando testimonio de una fe catoloquísima tan poco cristiana, hipócrita fe del que se come a Dios por las patas, a las putas por el chocho y a los pobres por el visado... en plan. Busque esa foto el lector y vea otra rareza: es más ancha que alta, aunque si afina el ojo verá que no es una cruz, sino la X borracha de la red de su amigo Musk. En fin, cruces en la frente del carnero y en las cunetas que vienen. Como si se oyera un ¡chapas al cielo!, vienen cruces. Y cuando tengan que venir caras, ¿también será la del Rubio ese?... apuéstate algo.