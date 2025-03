El Arca de No Es

Creado: Actualizado:

Como si buscara un nuevo y oportuno eco resucitó de mis montoneras esta estampa que dibujé y publiqué en 1991 (¡34 años ya!) para reflejar el escándalo social y moral ante el armamentismo que alentaban entonces la guerra de Yugoslavia y la del Golfo. Parece dibujo cangilón de una noria que vuelve hoy con un cinismo voraz confirmando que la vida y la historia son un bucle envenenado y que la paz es sólo una tregua hipócrita entre dos guerras («La guerra no es un fenómeno independiente, sino la continuación de la política por diferentes medios», Carl von Clausewitz). Y está pidiendo este dibujo nueva oportunidad para denunciar lo mismo, la artificiosa y urgente necesidad de armarse a toda hostia (nunca mejor dicho), aunque con papel de fumar anda la gente mandataria cogiéndose los verbos de la guerra por el rabo para no cogerse los dedos en el portón de un Apocalipsis militarista que ya entreabren. Y mientras Europa apremia un gasto disparatado en cosas de matar, Pedro Sánchez ruega que no se hable de «rearme» como si una palabrita pudiera cambiar la única realidad de un horizonte en el que las borrascas son de azufre hirviendo y cada trueno viene firmado por un misil reventón. Y así, Trump se vuelve loco (y a nosotros también) para vendernos su armamento y liquidar stock en los campos lejanos donde mete la bota y la pata, mientras los ayatolah iraníes le replican amenazando con un pedo devastador. Putin acepta treguas, pero sólo para saltárselas, rearmarse y reposicionar su maquinaria de destrucción siguiendo en sus trece, que ya son trece mil. Netanyahu le copia, qué cabrón, y su masacre no cesa ni en un alto el fuego pactado; que mueran niños a centenares no es tan grave, ya los repondrán, los satánicos palestinos no dejan de preñarse, piensa y teme el tipo. Alemania se hace locomotora europea con Inglaterra atizando su caldera para engrasar los ejércitos con morteradas bélicas esquilmándoselas a la gente que buscará en vano más médicos y maestros en los que refugia la vida y el saber, que es lo mismo que decir la paz y la libertad (pero se insiste: ¡menos mantequilla y más cañones!). Cada tanque europeo cuesta veintisiete millones mientras los chinos ya los fabrican por menos de tres. ¡Más madera... es la guerra!, arenga desgañitándose en blanco y negro Groucho Marx.

Así que habrá que preguntar en las tumbas donde entierran viva a la Razón para recordar lo que ya dijeron algunas mentes serenas sobre la guerra y ver entonces si de esta forma despejamos nuestras nieblas mentales y nos orientan en la tantísima confusión que hoy nos siembran y aceptamos, empezando por Georges Clemenceau: «La guerra es una cosa demasiado seria como para ser confiada a los militares»... Lincoln pensaba que «La única forma de destruir al enemigo es haciéndole amigo»... y «No hay nada que la guerra haya conseguido que no hubiéramos podido conseguir sin ella», Havelock Ellis... o «Cuanto más sudas en la paz, menos sangras en la guerra», declaró aquel general Schwarzkopf que mandó George Bush a devastar lejanías en la Guerra del Golfo... «No sé con qué armas se luchará en la III Guerra Mundial, pero en la IV Guerra Mundial lo será con palos y piedras», Albert Einstein... «Ninguna guerra de cualquier nación y tiempo ha sido declarada por su gente», Eugene Debs... «Dios creó la guerra para que los americanos aprendiesen geografía», Mark Twain... «Todas las guerras son civiles, porque todos los hombres son hermanos», Francois Fenelon... «Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren», Jean Paul Sartre... «La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que sí se conocen y se odian, pero no se matan», Paul Valery... «Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos», Bob Marley... «Inteligencia militar son dos términos contradictorios», Groucho Marx... «Lo maravilloso de la guerra es que cada jefe de asesinos hace bendecir sus banderas e invocar solemnemente a Dios antes de lanzarse a exterminar a su prójimo», Voltaire... «Las guerras terminarían si los muertos pudieran regresar», James Baldwin...

Lo paradójico es que, teniendo tan claras estas razones, se hagan aún tronar tambores de guerra y vuelva hoy el perverso plan de que unos escupan sangre para que otros vivan mejor, de que unos tengan que huir para que otros roben sus tierras, de que unos paguen un caro peaje de vida para entrar en una memoria que otros querrán borrar a toda costa para que entonces las guerras sigan volviendo en su noria... y presos ahí todos en ella.