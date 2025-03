Democracia perversa

Creado: Actualizado:

Todo el mundo, y se puede asumir que es todo el mundo, porque nadie quiere que se le considere antidemocrático, entiende que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible. Ya lo dijo Churchill, y este mito no admite réplica por sus hechos y su mal carácter. Así, lo atestigua un magnífico libro que recomiendo por su originalidad e invitación a las nobles inteligencias a la reflexión y publicado recientemente bajo el título: —Winston Churchill. Ideas y acción política en sus discursos—.

No citaré sus autores porque son discretos por naturaleza y además rivales futbolísticos. Grandes sabios. Me gusta la idea de democracia que tenía el británico. Fundamentalmente porque, y hago mía una frase del libro, la plasmaba en leyes. Simplificando, no teorizaba, la ley garantizaba la libertad. Me inquieta que algún presidente, muy famoso, considere que lo que los jueces digan o dicten no tiene importancia. Estamos asistiendo a una progresiva colonización del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes. Es como una invasión alienígena, todo patas arriba. Ya no vale lo que hasta ayer era sagrado en las democracias occidentales. El debate de hasta dónde debe llegar el poder del brazo ejecutivo, parece haberse resuelto en los EE UU de un plumazo. Simplemente no tiene límite. Al menos es lo que piensa el presidente. Y su razonamiento no carece de cierta lógica democrática. Ha ganado abrumadoramente unas elecciones y se considera obligado a cumplir el mandato que el pueblo libremente le ha encomendado. En este punto aparece la perversidad de la democracia. Formalmente todo es correcto, incluso, iba a escribir legítimo, pero no me atrevo, tengo serias dudas. Dudas como: ¿Pueden las urnas blanquear todo tipo de conductas? No olvidemos que Trump no ha engañado a nadie, está cumpliendo con lo que prometió en campaña electoral. Podemos plantear la cuestión desde una perspectiva opuesta. ¿Puede el presidente Trump desdecirse y no cumplir sus promesas electorales? Sería un fraude y una desilusión para sus votantes. En definitiva, supondría un acceso al poder mediante la mentira. Esto sí que es antidemocrático sin lugar a duda. La deportación de inmigrantes, dicen que ilegales, parece estar dentro de las capacidades del presidente para ponerla en marcha. Y lo está haciendo, como prometió. Lo cierto es que tiene un poder casi absoluto, o simplemente absoluto en estos momentos. El sistema de equilibrios de poder en los EE UU, se ha roto y por lo tanto el sistema de control al presidente. Presidente y poder se identifican con una sola persona en el país, quizás todavía, el más poderoso del mundo. No hay límites, ni fronteras que no pueda cruzar más allá de su voluntad. Si estudiamos sus libros más importantes, podemos leer frases como: —El mundo es un mercado—. Ante esto poco queda que decir más allá de un sentido economicista de la vida y absolutamente práctico. Consecuencia de ello, sería pensar que al tener el poder lo ejercerá de forma práctica. Si esta practicidad viene avalada por las urnas, siguiendo un razonamiento lógico, nada se puede objetar desde la perspectiva de una mente forjada en tales ideas. Pero, me temo que la democracia es algo más que ganar abrumadoramente unas elecciones. Es ejercer el poder con mesura y reflexión y en beneficio incluso de los que no han sido los votantes del ganador. La democracia, con determinados mandatarios mundiales se está convirtiendo en una paradoja.