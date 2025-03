Timbal de guerra

Creado: Actualizado:

Fueron preguntando los del Eurobarómetro en los países de la Unión por el miedo o incertidumbre que provoca la posibilidad de una guerra y los españoles somos los europeos menos preocupados por la seguridad y defensa creyéndonos quizá bien lejos de los campos de batalla al llegarnos el ruido de sus timbales como murmullo ajeno y sólo cuando el viento sopla trayendo ecos. Es como aquella seguridad insolente que teníamos de críos cuando, al ver a un operario municipal regando calles o jardines, nos burlábamos y le retábamos con la murga de ¡la mangarriega, que aquí no llega; si llegaría, me mojaría!... Y aquí estamos creyendo que no puede llegarnos la mangarriega de Putin y la fulana madre soviética que lo parió.

Sin embargo, Bruselas pide a los europeos que acopien suministros de emergencia por si viene crisis climática o guerra. Lo dicen así, a palo seco, a palo va, que palo viene, aunque lo único que les acojona es la guerra (Dinamarca planea mili obligatoria también para mujeres). Y nos ponen a todos a preparar mochilita de catapún para resistir 72 horas tras zambombazo o catástrofe (¿sin chorizo de Honorio?; malo). Es el tiempo que tardan en reaccionar los estados y servicios de emergencias en calamidades sorpresivas. Y parece como que después de jugar a lo bobo con ¡que viene el lobo!, esta vez viene de verdad y hay empeño en convencernos de que esto es una certeza cada día mayor, aunque se sabe que esa guerra exigirá lo menos cinco años para el rearme y logística. Y entonces, sí... vendrán las hostialidades. Cinco años. Lo tienen calculado y ya la montan cagando tariles. Si vis pacem, para bellum, si quieres paz, prepara guerra (Publio Flavio Vigencio, s. IV). Y ya estamos todos ahí: las potencias dictando, vendiendo, y toda nación presa de patas palmando pasta y recortando avances sociales en un futuro gris-caldera. Pero si fabricamos o compramos armas, ¿no es para gastarlas? Lo ordenan las incontenibles ganas de pelea y dominio de Trump y Putin. Viene guerra, lo dice Blas. Y su única razón será económica y corsaria, pero la vestirán de catecismo político o metiendo a Dios en el fregado.