Sorpresa por la discreción sindical

Un reguero de dolor volvió a recorrer las cuencas carboneras, la provincia, toda España e incluso ayer llegaban ecos desde Europa por la nueva tragedia minera. Se ha repetido el mensaje de que parece que las cosas no cambian. Pero también las lecturas de que el guion esta vez es distinto. No se generó tanta tensión. En las hemerotecas siguen presentes los insultos y amenazas vertidas hacia las autoridades en Gordón en 2013. Y también las exigencias de dimisiones, de investigaciones... de sindicalistas que alentaban actitudes agresivas. Ahora, con el accidente ocurrido en el Principado de Asturias hubo más silencios. Incluso ayer en Villablino se preguntaba a los representantes sindicales y la respuesta sorprendía: no es el momento de hablar de investigación...