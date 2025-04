Pero a peor

Creado: Actualizado:

Ray Kurzweil, investigador principal de Inteligencia Artificial del monstruo Google, ha avanzado una profecía fulgurante y estremecedora: «En 2045 conectaremos el cerebro a la Nube y la vida humana cambiará para siempre». Veinte años no es nada, 2045 es pasado mañana por la mañana. Gran panorama. Es la sabiduría total. Todos conectados neuronalmente al gigantesco banco de datos de la Nube. ¿Todos? Habrá que verlo; de hacerse realidad la profecía, no todos podrían acceder a esa conexión prodigiosa y omnisciente; ya le pondrán alto precio o severa selección de acceso porque, de ser así, a nadie le haría ya falta estudiar ni esforzarse ni tener un alto coeficiente de inteligencia, porque a cualquiera podría salirse por la boca la Enciclopedia Británica, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la historia de la Filosofía desde el primer balbuceo de Pitágoras, todo el saber de la arquitectura o la ingeniería, billones y billones de imágenes de todo el mundo y tiempo, toda la matemática cuántica, todas las formas de creación musical, todos los archivos policiales desclasificados y los por clasificar, todo el saber botánico o minero... en fin, es el poder de la Nube, el gran almacén del saber humano... así que, entonces, nadie sabrá más que nadie y ya no habrá tontos del haba o del culo... cerebritos todos... y si el saber es poder, todos seríamos sabios y poderosos, resultando así que, en cuanto uno se sabe poderoso, le saldría el Trump, el Netanyahu o el Putin que todos llevamos dentro aunque queramos negarlo o disimularlo.

Habrá que dar como muy probable esa profecía de Kurzweil: el cerebro humano podrá conectarse a la Nube porque hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad inquietante... pero entonces, se insiste, ya se encargarán los poderosos del dinero y la política de restringir esa posibilidad a ellos mismos, en primer lugar, y sólo a su tropa fiel o intereses en última instancia. Y los demás, que se jodan; vamos a saber lo que es, además del poder absoluto, el saber absolutísimo y el tener al mundo en la ignorancia o el embaucamiento. Y sí, la vida humana cambiará para siempre... pero a peor.