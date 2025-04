Lluvia de recortes en las previsiones

Creado: Actualizado:

La inseguridad es lo que peor sienta a la economía y es lo que está consiguiendo Trump con su política arancelaria. Los continuos cambios de opinión, aunque él asegure que es porque está negociando, está comenzando a hacer mella en las previsiones de crecimiento de la economía mundial y España no iba a ser menos. Hace unos días fue el gobernador del Banco de España el que aseguró que tendrá que corregir a la baja las perspectivas de la economía española. Esta semana ha sido la AIReF y los dos más importantes centros de análisis que hay en el país: Funcas y Fedea.

El exhaustivo informe de Fedea asegura que España no está preparada para un «shock» económico como el que puede provocar el golpe que el presidente de Estados Unidos ha dado al comercio mundial. Creen que la debilidad de nuestra economía está en que ha mejorado en gran parte porque fue el país que más decreció en la pandemia y también gracias a la inflación y al gasto público. De hecho, afirma que el paro está escondiendo casi 600.000 desempleados fijos discontinuos inactivos y que estamos como estábamos en 2019.

España no ha cambiado su sistema productivo. La industria no ha avanzado lo suficiente y seguimos siendo muy dependientes del turismo, algo que como llega se puede ir. De hecho, «gracias» a Trump también este sector sufrirá a nivel mundial y ya muchas compañías están ajustando vuelos. Sería de agradecer que Trump estuviera mejor aconsejado, pero como no depende de nosotros, la Unión Europea tiene la obligación de encontrar el camino para que los ciudadanos y las empresas europeas sufran lo menos posible.

Viajes como el de Pedro Sánchez a China y Vietnam no favorecen ese clima necesario de entendimiento, por más que ahora mandemos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a templar gaitas.

Todo está en el aire. Todo puede pasar. Por ello lo mejor es estar preparado para lo peor y no vemos que el Gobierno de España se lo esté tomando en serio a tenor del «plan» aprobado. Es de esperar que en el trámite parlamentario mejore.