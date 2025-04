El potru que marchóu de la tierra, volóu ya fíxose portátil

Publicado por roberto.gonzalez.quevedo Creado: Actualizado:

El tiempu ya’l sou molín van fayendo que las cousas marchen del sou l.lugar de nacencia ya entamen una vida independiente. Estremase del úteru nicial ya faer una nueva vida tien el placer de buscar la nueva esistencia, pero l.leva tamién el dolor ya la tristura de romper cona realidá que nos anicióu. Cuando, al nacere, la mucher qu’atendía a la nuesa madre cortóu con unas tixeras el remu, el cordón umbilical que nos xunía a el.la, principiaba la nuesa independencia como seres, pero quedaba en nós pa siempres l’alcordanza melancólica, el sentimientu de pérdida de cuando yéramos l.libres porque nun teníamos culpa.

Esti sentimientu d’independencia chamábame l’atención nas “películas del oeste”, cuando na tierra seca ya erma corría una planta esférica: víala you como un ser que l.lograra cortar el sou raigañu vexetal ya pasaba asina a una etapa superior, cerca de la vida. Pero yera un estatus triste, empolveiráu. Estas cousas penséi nestos días cuando, al alcordase de la fraugua ya del ferreiru, unos cuantos l.lectores ya amigos me dicían que qué foi lo que pasóu conos potros de los pueblos. Hubo un tiempu nel qu’había en cada pueblu unos cuantos potros pa ferrar la vaca, pero agora yá nun quedan cuasi, yía difícil velos. El potru yía un armazón bien fuerte ya mui bien afitáu no suelu. Chegaba al petuñu, a la tierra más compacta, porque tenía qu’aguantar el pesu del animal cuando’l ferreiru lu l.levantaba pa poner las ferraduras. Marchanon los potros. Seguramente los arrincanon de la tierra pa l.lograr el progresu, pa l.lograr el paraísu actual, onde yá nun hai cuasi nenos ya onde la xente tien qu’emigrare pa vivire. Consuélome pensando que dalgún potru foi quien a separtase pola sua cuenta de la tierra, porque nun soportaba sere inútil: yá nun hai vacas ou tán quietas na corte ya nun se mancan polos caminos.Sicasí, l’outru día chegóume a los güechos una visión asombrosa, una pantasía. Porque resulta que vi venire a un ferreiru nuevu. Venía nun coche ya no remolque trayía un potru portátil. De los potros qu’un día marchanon a un cielu imaxinariu, dalgunos volvienon volando en forma de metal ya, tamién, como cousa plegable. El nuevu ferreiru paróu el coche delantre de la casa del ganadeiru. Desplegóu’l potru metálicu ya ferróu la vaca naquel potru móvil. En vez de dir el paisanu al ferreiru, esti venía en coche a la casa del paisanu pa ferrar l’animal ya protexer las suas patas. Ver ail.lí al animal, presu nos fierros plegables, mancóume. Penséi, inxenuamente, que l’animal modernu yá nun tenía remu que lu xuniera a la tierra. Agora yera una vaca torturada.