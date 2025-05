Sesenta años los separan

Creado: Actualizado:

No está en el diccionario la palabra, pero nos entendemos con claridad si decimos que este país de nuestros pecados es uno de los ejemplos del aposteriorismo. Léase que, a pesar de las advertencias, solo se arreglan los socavones de las calles, por ejemplo, cuando ya hay media docena de piernas partidas y alguna que otra cabeza descalabrada. Me volvió a recordar esta actitud tan usual el accidente minero de Cerrero, en el que murieron cinco trabajadores leoneses. Aterrizaron en la plaza de la bocamina políticos y personajes de distinta condición y pelaje, pero en abundancia, con pésames institucionales, que es una forma injusta de cobrar protagonismo quien no lo tiene, que después, si te vi no me acuerdo, y casi todos buscando algún micrófono para hablar de lo que no saben o saben poco. No acaban de valorar la importancia del silencio. El caso es hacerse ver y hacer declaraciones, algunas inauditas, que confirman lo dicho y, de momento, arrastran a una dimisión, en la lucha política generada —todo es una lucha política sin tregua y poco fundamento-, utilizando incluso a los fallecidos como arma arrojadiza. Qué dolor. El hiperpersonalismo llegó con la tajante y manida afirmación de que «caerá sobre los culpables todo el peso de la ley». Y «luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada». Con estrambote. O estrambótico.

Aquí, que sabemos tanto de esas miradas y afirmaciones provenientes del calor y de la urgencia de ganar simpatizantes-votos, nos van a decir tal cosa cuando la sentencia por el fallecimiento de los seis del Pozo Emilio sigue esperando. La tragedia provocada por el grisú el 28 de octubre de 2013 sigue envuelta en una larga espera judicial de más de dos años que mantiene en vilo a los afectados.

Diez años después de este accidente, justamente el 28 de octubre de 2023, Isabel Rodríguez, viuda del que fuera trabajador en la misma empresa, Armando Gutiérrez, vecino de Ciñera, me entregó un texto poético que el marido guardaba entre sus papeles: «Verde y Negro» es el título, escrito con motivo de la tragedia del Socavón en mayo de 1952. Ya mecanografiado, el documento del que me hacen custodio, escrito inicialmente a mano y, al parecer con letra de mujer —no lleva firma— habla de los nueve fallecidos en uno de los más duros accidentes mineros del país y finaliza así: «Verde arriba, / negro abajo, / qué diferente color, / verde, esperanza, alegría; / negro, tristeza, dolor… / Verde arriba, flores, vida; / negro abajo, muerte, llanto…».

En aquellos tiempos ni siquiera nadie podía pensar que ocurriese algo… Los muertos de la mina se sucedían como una norma de la rutina, sin piedad. Por cierto, ¿dónde está esa lista panelada para el recuerdo y la historia, tan comentada, cacareada y publicitada? Hay mucha piel de oso vendida antes de la caza.